ÖZET | Amiens - PSG: 4-4 maç sonucu

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Amiens ile 4-4 berabere kaldı. Amiens - PSG maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Amiens'in gollerini 5 ve 90+1. dakikada Sehrou Guirassy, 29. dakikada Gael Kakuta ve 40. dakikada Fousseni Diabate kaydetti. Amiens'te Gael Kakuta attığı golün yanı sıra iki de asist yaptı.
Ligue 1'in 25. hafta maçında, lider PSG ile 19. sıradaki Amiens karşılaştı.
Ev sahibi ekip, 5. dakikada Serhou Guirassy, 29. dakikada Gael Kakuta ve 40. dakikada Fousseni Diabate'nin attığı gollerle 3-0 öne geçti. PSG'de Ander Herrera 45. dakikada ağları sarsarak ilk yarının skorunu belirledi: 3-1.
İkinci yarıda ataklarını artıran Paris ekibi, 17 yaşındaki Tanguy Kouassi'nin 60. ve 65. dakikalarda attığı gollerle beraberliği yakladı. 74. dakikada ağları sarsan Mauro Icardi PSG'yi öne geçirse de Amiens'te Serhou Guirassy 90. dakikada attığı golle maçta tekrar eşitliği sağladı ve karşılaşma 4-4 berabere sona erdi.
Bu sonuçla lider PSG puanını 62'ye çıkarırken 19. sıradaki Amiens puanını 21 yaptı.
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