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ÖZET | Anadolu Efes 80-56 Galatasaray

BASKETBOL HABERLERİ  | 26.09.2020 20:10 | Son Güncelleme

ING Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında oynanan karşılaşmada Anadolu Efes, Galatasaray'ı 80-56 mağlup etti.

ÖZET | Anadolu Efes 80-56 Galatasaray

ING Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında oynanan karşılaşmada Anadolu Efes, Galatasaray'ı 80-56 mağlup etti.

Galatasaray'ın hücumda etkili olduğu dakikalarda rakibinin savunma hatalarından yararlanarak aranın açılmasına izin vermeyen Anadolu Efes, 7. dakikada sarı-kırmızılıları yakaladı: 13-13. Tolga Geçim'in üç sayılık basketiyle maçta ilk kez öne geçen lacivert-beyazlılar, üstünlüğünü koruyamadı ve ilk çeyrek 20-20 eşitlikle sona erdi.

İkinci periyotta yaptığı etkili savunma ile sarı-kırmızılıların sayı bulmasını zorlaştıran Anadolu Efes, hücumda yakaladığı fırsatları değerlendirdi. 16. dakikada farkı 9 sayıya (33-24) yükselten lacivert-beyazlı ekip, pota altındaki performansıyla üstünlüğünü korusa da Galatasaray son anlarda bulduğu basketlerle arayı kapattı. Anadolu Efes devreye 35-31 önde girmeyi bildi.

Üçüncü periyoda Sertaç Şanlı'nın sayılarıyla başlayan Anadolu Efes, 24. dakikada Micic'in basketiyle farkı yeniden 9 sayıya (42-33) yükseltti. Savunmadaki sert oyunuyla Galatasaray'ın farkı kapatma çabalarını boşa çıkaran lacivert-beyazlı ekip, rakibinin boyalı alanda sayı üretmesini de engelledi ve son çeyreğe 52-42 üstünlükle girdi.

Son çeyrekte 7-0'lık seri yakalayarak 33. dakikada farkı 17 sayıya (61-44) yükselten Anadolu Efes, kalan bölümde temposunu düşürse de aranın kapanmasına izin vermedi ve karşılaşmayı 80-56 kazandı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Semih Vural, Ali Köseoğlu

Galatasaray: Macon 21, Yiğit Arslan 3, Motum 10, Ayberk Olmaz 2, Göksenin Köksal 2, Hamilton 5, Hunter 3, Williams 10

Anadolu Efes: Singleton 9, Tolga Geçim 8, Micic 11, Dunston 10, Simon 12, Yiğitcan Saybir 6, Doğuş Balbay 4, Erten Gazi 2, Sertaç Şanlı 18, Anderson

  1. Periyot: 20-20

Devre: 31-35

  1. Periyot: 42-52
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