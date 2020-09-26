ÖZET | Anadolu Efes 80-56 Galatasaray

ING Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında oynanan karşılaşmada Anadolu Efes, Galatasaray'ı 80-56 mağlup etti.

Galatasaray'ın hücumda etkili olduğu dakikalarda rakibinin savunma hatalarından yararlanarak aranın açılmasına izin vermeyen Anadolu Efes, 7. dakikada sarı-kırmızılıları yakaladı: 13-13. Tolga Geçim'in üç sayılık basketiyle maçta ilk kez öne geçen lacivert-beyazlılar, üstünlüğünü koruyamadı ve ilk çeyrek 20-20 eşitlikle sona erdi.

İkinci periyotta yaptığı etkili savunma ile sarı-kırmızılıların sayı bulmasını zorlaştıran Anadolu Efes, hücumda yakaladığı fırsatları değerlendirdi. 16. dakikada farkı 9 sayıya (33-24) yükselten lacivert-beyazlı ekip, pota altındaki performansıyla üstünlüğünü korusa da Galatasaray son anlarda bulduğu basketlerle arayı kapattı. Anadolu Efes devreye 35-31 önde girmeyi bildi.

Üçüncü periyoda Sertaç Şanlı'nın sayılarıyla başlayan Anadolu Efes, 24. dakikada Micic'in basketiyle farkı yeniden 9 sayıya (42-33) yükseltti. Savunmadaki sert oyunuyla Galatasaray'ın farkı kapatma çabalarını boşa çıkaran lacivert-beyazlı ekip, rakibinin boyalı alanda sayı üretmesini de engelledi ve son çeyreğe 52-42 üstünlükle girdi.