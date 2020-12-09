ÖZET | Anadolu Efes - ASVEL maç sonucu: 72 -68

THY Avrupa Ligi'nin 5. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Fransa temsilcisi ASVEL'i 72-68 mağlup etti. Lacivert-beyazlılar bu sonuçla, 7. galibiyetini aldı. Fransız ekibi ise 8. kez mağlup oldu.

Mücadelenin ilk çeyreğinde üç sayı çizgisinin gerisinde etkili olan ASVEL, birinci periyodu 19-13 önde tamamladı. Anadolu Efes, iki periyotta oyunda üstünlüğü ele aldı. Lacivert-beyazlılar, etkili bir oyun ortaya koyarak soyunma odasına da 33-27 üstün girdi.