ÖZET | Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv: 91-89

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes, İsrail'in Maccabi Playtika takımını 91-89 mağlup etti.
Üst üste üç sayılık basketlerle maça başlayan Anadolu Efes ilk molaya 11-0 önde girdi. İlk sayısını 3. dakikada bulan Maccabi Playtika, 9-0'lık serinin ardından peş peşe bulduğu basketlerle arayı kapattı ve 8. dakikada farkı tek sayıya indirdi (18-17). İsrail temsilcisi, Jones'in basketiyle karşılaşmada ilk kez öne geçmeyi başardı ve ilk çeyreği 24-22 üstünlükle tamamladı.
Ev sahibi ekibin basketiyle başlayan ikinci periyotta ilk molaya önde giren taraf 33-28'lik skorla lacivert-beyazlılar oldu. Maccabi Playtika'nın pota altı savunmasına rağmen isabetli şutlarla skor üreten Anadolu Efes, rakibinin dış atışlarına çözüm üretemedi. Son saniyelerde 47-46 öne geçen İsrail ekibi karşısında serbest atışları sayıya çeviren Anadolu Efes, Bryant'ın üç sayılık basketini engelleyemeyince Maccabi Playtika soyunma odasına 50-49 önde gitti.
Üçüncü çeyreğe üst üste basketlerle 6-0'lık seri yaparak başlayan İsrail temsilcisine hemen karşılık vererek farkın açılmasına izin vermeyen Anadolu Efes, bu performansını sürdüremedi. Lacivert-beyazlılar net fırsatları değerlendiremezken, Maccabi Playtika rahat sayılar bulduğu bölümü 72-67 üstünlükle noktaladı.
Son çeyrekte Moerman'ın üç sayılık basketiyle 35. dakikada 80-78 öne geçerek skor üstünlüğünü elde eden Anadolu Efes, rakibinin üst üste gelen üç sayılık basketleriyle yeniden mağlup duruma düştü (84-82). Son dakikasına 87-87 eşitlikle girilen mücadelede Pleiss'in basketiyle öne geçen Anadolu Efes, son hücumda rakibinin sayı bulmasına izin vermedi ve karşılaşmayı 91-89 kazandı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Matej Boltauzer (Slovenya), Gytis Vilius (Litvanya)
Anadolu Efes: Gazi Erten 2, Moermans 17, Pleiss 20, Micic 9, Simon 13, Beaubois 23, Singleton 3, Doğuş Balbay, Buğrahan Tuncer, Anderson 4
Maccabi Playtika: Bryant 22, Wilbekin 15, Angelo 9, Bender 2, Zizic 10, Jones 9, Hunter 5, Cohen, Dorsey 14, Blayzer 3, Sahar
Devre: 49-50
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