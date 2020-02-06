ÖZET | Anadolu Efes - Zalgiris maç sonucu: 96-91

Turkish Airlines Euroleague’de devleri tek tek dize getiren lider Anadolu Efes 24. maç döneminde Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas’ı ağrıladı. Real Madrid’i 15 yıl sonra İspanya’da yıkan ve çift maçlı haftada da salı günü CSKA Moskova’yı Euroleague döneminde ilk kez deplasmanda deviren Lacivert-Beyazlılar yakaladığı bu tarihi seriyi Zalgiris karşısında da sürdürdü. Anadolu Efes - Zalgiris maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Bu sonuçla Anadolu Efes, 9'u üst üste olmak üzere 21. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Zalgiris ise 15. mağlubiyetini yaşadı.

ANADOLU EFES - ZALGİRİSİ MAÇ ÖZETİ

Karşılaşmanın başında 3 sayı çizgisinin gerisinden ve boyalı alandan sayılar bulan Zalgiris, 4. dakikada 8-0 üstünlük yakaladı. Micic ve Simon'un oyuna girmesiyle hücumda etkili olmaya başlayan Anadolu Efes, özellikle Pleiss'ın pota altından kazandırdığı basketlerle 7. dakikada öne geçti: 14-13. Kalan bölümde Anadolu Efes'in Micic ile kaydettiği basketlere Hayes, Geben ve Lekavicius ile cevap veren Zalgiris, dış atışlardan 4 isabet bulduğu ilk periyodu 20-19 önde tamamladı.