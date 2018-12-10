Ankaragücü 0 - 1 Başakşehir

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü sahasında lider Başakşehir'i ağırladı. Maça çok hızlı başlayan Başakşehir henüz 8. dakikada Visca'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmayınca Başakşehir devre arasında soyunma odasına 1-0 önde gitti. Mücadelenin ikinci yarısında da Başakşehir'in üstünlüğü vardı. Topla oynama yüzdesini yüzde 72'lere kadar çeken Başakşehir, rakibine sadece 1 isabetli şut imkanı tanıdı.

Etkisiz bir futbol ortaya koyan Ankaragücü, rakip kale önünde tehlike yaratmakta oldukça zorlandı. Mücadelenin ikinci 45 dakikasında gol olmayınca Başakşehir mücadeleyi tek golle kazanmayı başardı.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 33'e yükseltirken, Ankaragücü ise 20 puanda kaldı. Başakşehir, ligin 16. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Ankaragücü ise son haftaların formda ekibi Sivasspor'a konuk olacak.

MKE ANKARAGÜCÜ 0 - 1 MEDIPOL BAŞAKŞEHİR

STAT: Afyonkarahisar Zafer

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

MKE ANKARAGÜCÜ: Altay Bayındır, Yalçın Ayhan, Pinto, Faty, Kubilay Kanatsızkuş, Cerci (Dk. 82 Kehinde), Djedje, İlhan Parlak, Kone, Mokhtar (Dk. 68 Putsila), Moulin

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Clichy, Emre Belözoğlu, Epureanu, Visca, Mossoro, Bajic (Dk. 90+3 Adebayor), İrfan Can Kahveci (Dk. 87 Gökhan İnler), Napoleoni (Dk. 90 Kerim Frei), Mahmut Tekdemir, Caicara