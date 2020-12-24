ÖZET | Ankaragücü 0-1 Beşiktaş

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü karşısında takımının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Sergen Yalçın, geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yendikleri maçın 11'inden 3 ismi değiştirdi. Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz ve Georges-Kevin N'Koudou'yu yedekler arasında oturtan Yalçın, bu isimlerin yerine Valentin Rosier, Fabrice N'Sakala ve Cyle Larin'e şans verdi.

Beşiktaş, 20. dakikadan sonra baskısını artırdı ve kanat ortalarıyla Ankaragücü kalesinde üst üste fırsatlar buldu. Siyah beyazlıların 23. dakikada Cyle Larin ile bulduğu gol ise kafa vuruşu öncesinde Kanadalı oyuncunun Kitsiou'ya faul yaptığı gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Beşiktaş, ligde bir sonraki maçını 28 Aralık Pazartesi günü saat 19.00'da Sivasspor'a karşı evinde oynayacak. MKE Ankaragücü ise 27 Aralık Pazar günü saat 16.00'da Denizlispor'a konuk olacak.

Üst üste ikinci galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 25 yaptı ve lider Alanyaspor'dan 1 maçı eksik olmasına karşın puan farkını 2'ye indirdi. 3 haftada 7 puan toplayan MKE Ankaragücü'nün yenilmezlik serisi sona erdi ve 9 puanda kaldı.

MKE ANKARAGÜCÜ'NDE 11'DE 3 FARKLILIK

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı, son iki karşılaşmadaki 11'ini değiştirdi. Atakaş Hatayspor ve Gençlerbirliği maçlarına aynı kadrolarla çıkan Dalcı, Beşiktaş karşısında Erdi Dikmen, Atila Turan ve Ender Aygören'i yedek oturttu. Sarı-lacivertlilerde bu isimlerin yerine Idriz Voca, Daniel Lukasik ile Torgeir Borven ilk 11'de forma giydi.

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

6' Ghezzal’ın orta sahada yaptığı hata sonrasında topu çalan Emre Güral keleye düzgün bir şut çekti. Bu oyuncunun çektiği şut sağ direğin dibinden auta çıktı.

10' Emre Güral’ın derinlemesine pasında topla buluşan Lobjanidze, kaleci Ersin ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun kaleciyi çalımladıktan sonra topa yetişememesi sonucu top auta çıktı.

18' Pinto ceza sahası içindeki takım arkadaşı Emre Güral’a pas gönderdi. Bu pasta topla buluşan Emre Güral’ın şutu üstten az farkla auta çıktı.

23' Mensah’ın yaptığı ortaya kafayla yükselen Larintopu filelere gönderdi ancak Halis Özkahya daha öncesinde Larin’in Kitsiou’ya faul yaptığı kararını verdi. Gol geçerlilik kazanmadı.