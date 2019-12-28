ÖZET | Ankaragücü 2-2 Denizlispor maç sonucu

Süper Lig’in 17. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı. Ankaragücü - Denizlispor maç özeti ve detayları haberimizde...
Maçın henüz 10. dakikasında Barrow'un kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kalan Denizlispor, 22. dakikada Mustafa Yumlu ve 45+1. dakikada Hugo Rodallega'nın golleriyle 2 farklı üstünlüğü yakaladı. Ankaragücü'nde 57. dakikada oyuna dahil olan Scarione, 66. ve 84. dakikalarda attığı gollerle eşitliği yakaladı.
Bu sonucun ardından Galatasaray ve Antalyaspor maçlarının ardından oynadığı 3. maçta da geriden gelerek 2-2'lik skorla sahadan ayrılan Ankaragücü üst üste 3. beraberliğini aldı ve 12 puana yükseldi. Denizlispor ise son 4 haftada 8 puan kaybetti ve 22 puanda kaldı.
Süper Lig'de 2. yarının ilk haftası olan 18. haftada Denizlispor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacakken, Ankaragücü ise evinde Konyaspor'u konuk edecek.
Karşılaşma 2-2 bitti.
Stat: Eryaman
Hakemler: Arda Kardeşler, Candaş Elbil, Bilal Gölen
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Alihan Kubalas (Dk. 57 Scarione), Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay (Dk. 81 Sadaev), Faty, Kitsiou, Canteros (Dk. 55 Aydın Karabulut), İlhan Parlak, Orgill
Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru (Dk. 63 Sapunaru), Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Olcay Şahan, Sackey (Dk. 87 Mbamba), Murawski, Sacko (Dk. 74 Estupinan), Aissati, Barrow, Rodallega
Goller: Dk. 22 Mustafa Yumlu, Dk. 45+1 Rodallega (Yukatel Denizlispor), Dk. 66 ve 84 Scarione (MKE Ankaragücü)
Kırmızı kart: Dk. 10 Barrow (Yukatel Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Alihan Kubalas, Dk. 44 Orgill (MKE Ankaragücü), Dk. 81 Murawski (Yukatel Denizlispor)
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