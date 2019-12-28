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  4. ÖZET | Ankaragücü 2-2 Denizlispor maç sonucu

ÖZET | Ankaragücü 2-2 Denizlispor maç sonucu

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 28.12.2019 17:20 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Ankaragücü, 2-0 geriye düştüğü maçta Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı ve üst üste 3. hafta geriden gelerek sahadan 2-2'lik skorla ayrıldı. Ankaragücü - Denizlispor maç özeti ve detayları haberimizde..

ÖZET | Ankaragücü 2-2 Denizlispor maç sonucu

Süper Lig’in 17. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı. Ankaragücü - Denizlispor maç özeti ve detayları haberimizde...

Maçın henüz 10. dakikasında Barrow'un kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kalan Denizlispor, 22. dakikada Mustafa Yumlu ve 45+1. dakikada Hugo Rodallega'nın golleriyle 2 farklı üstünlüğü yakaladı. Ankaragücü'nde 57. dakikada oyuna dahil olan Scarione, 66. ve 84. dakikalarda attığı gollerle eşitliği yakaladı.

3 MAÇTIR GERİDEN GELİYOR

Bu sonucun ardından Galatasaray ve Antalyaspor maçlarının ardından oynadığı 3. maçta da geriden gelerek 2-2'lik skorla sahadan ayrılan Ankaragücü üst üste 3. beraberliğini aldı ve 12 puana yükseldi. Denizlispor ise son 4 haftada 8 puan kaybetti ve 22 puanda kaldı.

Süper Lig'de 2. yarının ilk haftası olan 18. haftada Denizlispor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacakken, Ankaragücü ise evinde Konyaspor'u konuk edecek.

ANKARAGÜCÜ - DENİZLİSPOR MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada Cebrail Karayel’in yaptığı ortada ceza sahasında müsait pozisyonda bulunan Faty’nin kafa vuruşu yandan auta gitti.
  2. dakikada Zeki Yavru’nun kullandığı serbest atışta ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 0-1
  3. dakikada Kitsiou’nun yerden ön direğe yaptığı ortada Orgill yakın mesafeden topu auta attı.
  4. dakikada Canteros’un ortasına ceza sahası içerisinde Faty’nin kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.
    45+1. dakikada Zeki Yavru’nun kullandığı köşe vuruşunda Rodallega kafa vuruşu ile topu filelerle buluşturdu. 0-2
  5. dakikada Pinto'nun pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Kitsiou'nun hafif sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.
  6. dakikada Rodallega'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Korcan Çelikay, sağına gelen topu kornere çeldi.
  7. dakikada Scarione'nin soldan kullandığı köşe vuruşunda Stackhowiak'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top Kitsiou'nun önüne düştü. Yunan futbolcunun penaltı noktasının gerisinden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.
  8. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Sol kanattan gelişen MKE Ankaragücü atağında ceza sahasına giren Pinto, topu yerden içeriye çevirdi. Orgill'in bekletmeden yaptığı vuruşta top üst direğe çarparak dışarı gitti.
  9. dakikada MKE Ankaragücü farkı bire indirdi. Scarione'nin, ceza sahası sol çaprazda rakiplerinden sıyrıldıktan sonra çektiği sert şutta meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-2.
  10. dakikada Pazdan'ın hatası sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Rodallega'nın vuruşunda, top direğinin hemen yanından dışarı çıktı.
  11. dakikada başkent ekibi beraberliği yakaladı. Scarione'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta, top kalecinin solundan filelere gitti: 2-2.

Karşılaşma 2-2 bitti.

ANKARAGÜCÜ - DENİZLİSPOR MAÇ DETAYLARI

Stat: Eryaman
Hakemler: Arda Kardeşler, Candaş Elbil, Bilal Gölen
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Alihan Kubalas (Dk. 57 Scarione), Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay (Dk. 81 Sadaev), Faty, Kitsiou, Canteros (Dk. 55 Aydın Karabulut), İlhan Parlak, Orgill
Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru (Dk. 63 Sapunaru), Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Olcay Şahan, Sackey (Dk. 87 Mbamba), Murawski, Sacko (Dk. 74 Estupinan), Aissati, Barrow, Rodallega
Goller: Dk. 22 Mustafa Yumlu, Dk. 45+1 Rodallega (Yukatel Denizlispor), Dk. 66 ve 84 Scarione (MKE Ankaragücü)
Kırmızı kart: Dk. 10 Barrow (Yukatel Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Alihan Kubalas, Dk. 44 Orgill (MKE Ankaragücü), Dk. 81 Murawski (Yukatel Denizlispor)

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