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ÖZET | Ankaragücü-Çaykur Rizespor maç sonucu: 2-1 (Süper Lig)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 13.03.2020 21:58 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü evinde Çaykur Rizespor'u Burak Albayrak (kendi kalesine) ve Gerson Rodrigues'in golleriyle 2-1 yendi. Çaykur Rizespor'un tek sayısını Denys Garmash kaydetti.

ÖZET | Ankaragücü-Çaykur Rizespor maç sonucu: 2-1 (Süper Lig)

Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşması oynandı. Maça hızlı başlayan taraf ev sahibi oldu. 17. dakikada Burak Albayrak'ın kendi kalesine attığı golle Ankaragücü, 1-0 öne geçti.

22'de bu kez Gerson Rodrigues sahneye çıktı ve durumu 2-0 yaptı. Pes etmeyen Rizespor, 45. dakikada Denys Garmash'ın golüyle devreye 2-1 geride gitti.

İkinci yarıdan başka gol sesi çıkmayınca Ankaragücü zorlu mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla Ankaragücü puanını 23'e yükseltirken, Çaykur Rizespor ise 25 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
ankaragücü Çaykur Rizespor

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