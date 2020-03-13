ÖZET | Ankaragücü-Çaykur Rizespor maç sonucu: 2-1 (Süper Lig)

Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşması oynandı. Maça hızlı başlayan taraf ev sahibi oldu. 17. dakikada Burak Albayrak'ın kendi kalesine attığı golle Ankaragücü, 1-0 öne geçti.
22'de bu kez Gerson Rodrigues sahneye çıktı ve durumu 2-0 yaptı. Pes etmeyen Rizespor, 45. dakikada Denys Garmash'ın golüyle devreye 2-1 geride gitti.
İkinci yarıdan başka gol sesi çıkmayınca Ankaragücü zorlu mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.
Bu sonuçla Ankaragücü puanını 23'e yükseltirken, Çaykur Rizespor ise 25 puanda kaldı.
Bundesliga'ya koronavirüs engeli
Sala'nın kazasında şok detay
Mustafa Cengiz'e kötü haber
Beşiktaş'tan Mesut Bakkal açıklaması
Süper Lig maçları şifresiz mi yayımlanacak?
Muslera'dan koronavirüs mesajı
Sörloth'tan sevindirici haber
Ronaldo'yla ilgili flaş iddia
F.Bahçe'nin Frey'i kiraladığı takımda koronavirüs vakası
Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir fırtınası
Arsenal Teknik Direktörü koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe'den flaş Altay Bayındır açıklaması
Serie A'nın yıldız isminde koronavirüs çıktı!
Ronaldo'da koronavirüs şüphesi!
F.Bahçeli isim ameliyat olacak
Beşiktaş'tan iki yeni imza
Okuyucu Yorumları 0 yorum