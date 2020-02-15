ÖZET | Ankaragücü Fenerbahçe maç sonucu: 2-1

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Ankaragücü'ne konuk oldu. Ligde zirve yarışı veren Fenerbahçe Başkent deplasmanında Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu. Ankaragücü Fenerbahçe maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Lobzhanidze'den ve 75. dakikada Gerson Rodrigues'den geldi. Fenerbahçe'nin tek sayısı 90+6'da Serdar Aziz'den geldi.

Bu sonuçla Ankaragücü puanını 20'e yükseltirken, Fenerbahçe, 38 puanda kaldı.

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edereken, Ankaragücü, Gençlerbirliği deplasmanında ter dökecek.

ALTAY'A ANKARA'DA SICAK KARŞILAMA

MKE Ankaragücü taraftarı, eski futbolcusu Altay Bayındır’ı Eryaman Stadında çiçekle karşıladı.

Süper Lig’in 22. haftasında Eryaman Stadı'nda Fenerbahçe’yi ağırlayan MKE Ankaragücü, maç öncesi ısınmaya çıkan Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır’a güzel bir karşılamada bulundu. MKE Ankaragücü taraftarı eski kalecileri Altay Bayındır’ı önce tribüne çağırdı daha sonra çiçek vererek sportmence başarılar diledi.