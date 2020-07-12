ÖZET | Ankaragücü-Galatasaray: 1-0

Son 7 haftada aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışından kopan Galatasaray, ligde kalma ümitleri azalan Ankaragücü'ne konuk oldu. İki takımın da ortada olan oyunuyla geçen 90 dakika 1-0'lık skorla sonuçlandı.

MAÇ BAŞLADI

2.dakikada sol kanattan Ömer Bayram ortaladı top kaleci Friedrich'te kaldı

5.dakikada Sağ kanattan Ömer Bayram köşe vuruşunu kullandı ortasını savunmada Faty son anda çıkardı

10.dakikada Ankaragücü sol kanattan korner kazandı. Scarione kullandı, ön direkte Faty kafayı vurdu ama kaleye paralel giden top auta gitti

15.dakikada Ömer Bayram ceza sahasına girmeden vurdu şutu savunmadan döndü

SARI KART 17.dakikada Belhanda, orta alanda rakibinin yüzüne yaptığı müdahele sonucu hakemden sarı kart gördü

19.dakikada Ankaragücü fırsat yakaladı. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta arka direğe gelen topa uygun durumda Lobzhanidze vurdu top yandan auta gitti

PAZDAN MÜTHİŞ BİR FIRSAT KAÇIRDI! 23.dakikada sağ kanattan gelen ortaya arka direkte kale sahasında bomboş durumda Pazadan vurdu ama top üstten dışarı çıktı