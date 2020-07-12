ÖZET | Ankaragücü-Galatasaray: 1-0

Son 7 haftada aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışından kopan Galatasaray, ligde kalma ümitleri azalan Ankaragücü'ne konuk oldu. İki takımın da ortada olan oyunuyla geçen 90 dakika 1-0'lık skorla sonuçlandı.
2.dakikada sol kanattan Ömer Bayram ortaladı top kaleci Friedrich'te kaldı
5.dakikada Sağ kanattan Ömer Bayram köşe vuruşunu kullandı ortasını savunmada Faty son anda çıkardı
10.dakikada Ankaragücü sol kanattan korner kazandı. Scarione kullandı, ön direkte Faty kafayı vurdu ama kaleye paralel giden top auta gitti
15.dakikada Ömer Bayram ceza sahasına girmeden vurdu şutu savunmadan döndü
SARI KART 17.dakikada Belhanda, orta alanda rakibinin yüzüne yaptığı müdahele sonucu hakemden sarı kart gördü
19.dakikada Ankaragücü fırsat yakaladı. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta arka direğe gelen topa uygun durumda Lobzhanidze vurdu top yandan auta gitti
PAZDAN MÜTHİŞ BİR FIRSAT KAÇIRDI! 23.dakikada sağ kanattan gelen ortaya arka direkte kale sahasında bomboş durumda Pazadan vurdu ama top üstten dışarı çıktı
27.dakikada Galatasaray sol kanattan korner kazandı. Seri ortaladı savunma topu son anda çıkardı
31.dakikada ceza sahası dışında Scarione sol ayağıyla vurdu top yandan auta gitti
SARI KART 33.dakikada Marcao, yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü
35.dakikada Taylan ceza sahası dışından vurdu şutu üstten auta gitti
ANKARAGÜCÜ GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 37.dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Michalak uygun durumda şutunu vurdu kaleci Okan topu güçlükle uzaklaştırdı
42.dakikada Emin Bayram çalımlarla rakip ceza sahasına yaklaştı, pasında Linnes ortaladı savunma topu çıkardı
45.dakika Seri ceza sahası dışından vurdu şutu kalecide kaldı ve ilk yarı bitti.
ORGILL ETKİLİ GELDİ! 47.dakikada Orgill, sağ kanatta aldığı topla ceza sahasına yaklaştı Marcao'yu geçip yerden vurdu şutu yandan auta gitti
51.dakikada Belhanda uygun durumda vurdu şutu auta gitti
Ankaragücü penaltı kazandı
GOL! 62.dakikada Ankaragücü, Scarione'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti.
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 77.dakikada Galatasaray takımında Ömer Bayram çıktı yerine Sekidika girdi
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 77.dakikada Galatasaray takımında Taylan çıktı yerine Mariano girdi
85.dakikada Galatasaray yine korner kazandı. Ceza sahasında oluşan karambolde savunma son anda topu uzaklaştırdı
87.dakikada ceza sahası dışında Selçuk İnan vurdu şutu savunmadan geri geldi
Maçın geriye kalan dakikalarında tehlikeli bir atak olmadı ve karşılaşma 1-0'lık skorla sonuçlandı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Atilla Karaoğlu, Esat Sancaktar, Samet Çavuş
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Faty, Lukasik, Scarione, Michalak, Lobzhanidze, Orgill
Galatasaray: Okan Koçuk, Linnes, Emin Bayram, Marcao, Saracchi, Belhanda, Taylan Antalyalı, Seri, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Adem Büyük
Goller:E. Scarione (Ankaragücü)
Sarı kartlar: Belhanda, Marcao, Sarracchi, Fatih Terim (Galatasaray), Pazdan,Kitsiou,D. Orgill (Ankaragücü)
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