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ÖZET | Ankaragücü-Galatasaray: 1-0

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.07.2020 20:27 | Son Güncelleme

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Kıyasıya mücadelenin sahne olduğu karşılaşma 1-0'lık skorla sonuçlandı.

Son 7 haftada aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışından kopan Galatasaray, ligde kalma ümitleri azalan Ankaragücü'ne konuk oldu. İki takımın da ortada olan oyunuyla geçen 90 dakika 1-0'lık skorla sonuçlandı.

MAÇ BAŞLADI

2.dakikada sol kanattan Ömer Bayram ortaladı top kaleci Friedrich'te kaldı

5.dakikada Sağ kanattan Ömer Bayram köşe vuruşunu kullandı ortasını savunmada Faty son anda çıkardı

10.dakikada Ankaragücü sol kanattan korner kazandı. Scarione kullandı, ön direkte Faty kafayı vurdu ama kaleye paralel giden top auta gitti

15.dakikada Ömer Bayram ceza sahasına girmeden vurdu şutu savunmadan döndü

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SARI KART 17.dakikada Belhanda, orta alanda rakibinin yüzüne yaptığı müdahele sonucu hakemden sarı kart gördü

19.dakikada Ankaragücü fırsat yakaladı. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta arka direğe gelen topa uygun durumda Lobzhanidze vurdu top yandan auta gitti

PAZDAN MÜTHİŞ BİR FIRSAT KAÇIRDI! 23.dakikada sağ kanattan gelen ortaya arka direkte kale sahasında bomboş durumda Pazadan vurdu ama top üstten dışarı çıktı

27.dakikada Galatasaray sol kanattan korner kazandı. Seri ortaladı savunma topu son anda çıkardı

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31.dakikada ceza sahası dışında Scarione sol ayağıyla vurdu top yandan auta gitti

SARI KART 33.dakikada Marcao, yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

35.dakikada Taylan ceza sahası dışından vurdu şutu üstten auta gitti

ANKARAGÜCÜ GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 37.dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Michalak uygun durumda şutunu vurdu kaleci Okan topu güçlükle uzaklaştırdı

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42.dakikada Emin Bayram çalımlarla rakip ceza sahasına yaklaştı, pasında Linnes ortaladı savunma topu çıkardı

45.dakika Seri ceza sahası dışından vurdu şutu kalecide kaldı ve ilk yarı bitti.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

ORGILL ETKİLİ GELDİ! 47.dakikada Orgill, sağ kanatta aldığı topla ceza sahasına yaklaştı Marcao'yu geçip yerden vurdu şutu yandan auta gitti

51.dakikada Belhanda uygun durumda vurdu şutu auta gitti

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Ankaragücü penaltı kazandı

GOL! 62.dakikada Ankaragücü, Scarione'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

  1. dakikada Orgill ile gole çok yaklaşan Ankaragücü pozisyondan yararlanamadı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 77.dakikada Galatasaray takımında Ömer Bayram çıktı yerine Sekidika girdi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 77.dakikada Galatasaray takımında Taylan çıktı yerine Mariano girdi

  1. Galatasaray'ın tehlikeli atağında Sekidika ofsayta düştü ve pozisyondan yararlanamadı.

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85.dakikada Galatasaray yine korner kazandı. Ceza sahasında oluşan karambolde savunma son anda topu uzaklaştırdı

87.dakikada ceza sahası dışında Selçuk İnan vurdu şutu savunmadan geri geldi

  1. Karşılaşmaya en az 5 dakika ilave edildi.

Maçın geriye kalan dakikalarında tehlikeli bir atak olmadı ve karşılaşma 1-0'lık skorla sonuçlandı.

ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY MAÇ DETAYLARI

Stat: Eryaman

Hakemler: Atilla Karaoğlu, Esat Sancaktar, Samet Çavuş

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Faty, Lukasik, Scarione, Michalak, Lobzhanidze, Orgill

Galatasaray: Okan Koçuk, Linnes, Emin Bayram, Marcao, Saracchi, Belhanda, Taylan Antalyalı, Seri, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Adem Büyük

Goller:E. Scarione (Ankaragücü)
Sarı kartlar: Belhanda, Marcao, Sarracchi, Fatih Terim (Galatasaray), Pazdan,Kitsiou,D. Orgill (Ankaragücü)

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