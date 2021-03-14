ÖZET | Ankaragücü - Göztepe maç sonucu: 3-0

Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Hikmet Karaman'ın çalıştırdığı MKE Ankaragücü ile Ünal Karaman'ın takımı Göztepe kozlarını paylaştı.

Başkent ekibine üç puanı getiren golleri 28 ve 60'da Torgeir Börven ve 63'te Endri Çekiçi kaydetti. Göztepe farklı mağlubiyet sonrası 5 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti. İzmir temsilcisi bu maçlarda 13 puan toplamayı başarmıştı.

MKE Ankaragücü bu sezon 28. maçında 8. galibiyetini aldı ve puanını 29 yaptı. Göztepe ise 39 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Göztepe sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.

ANKARAGÜCÜ - GÖZTEPE

Stat: Eryaman

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Kemal Yılmaz xx, Candaş Elbil xx

MKE Ankaragücü: Friedrich xxx, Kitsiou xxx, Sarlija xxx, Kulusic xxx, Atilla Turan xxx, İbrahim Akdağ xxx, Çekiçi xxx (Orkan Çınar dk. 83 ?) x, Geraldo xx (Paintsil dk. 59 xxx) x, Alper Potuk xxx (Diousse dk. 64 xx) x, Saba xxx (Emre Güral dk. 83 ?) x, Börven xxx (Badji dk. 83 ?)

Yedekler: Furkan Bekleviç, Erdi Dikmen, Pinto, Ali Kaan Güneren, Voca

Teknik Direktör: Hikmet Karaman