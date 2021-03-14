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ÖZET | Ankaragücü - Göztepe maç sonucu: 3-0

14.03.2021 16:18 | Son Güncelleme:
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ÖZET | Ankaragücü - Göztepe maç sonucu: 3-0

MKE Ankaragücü ve Göztepe, Eryaman Stadyumu'nda karşılaştı. Ligde üst üste 3. galibiyetini alan ev sahibi takım Galatasaray ve Karagümrük'ün ardından Göztepe'yi de yenmeyi başardı. Bu sonucun ardından Ankaragücü 29 puanla 17. sıraya yükselirken, Göztepe de 39 puanla 9. sırada kaldı.

Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Hikmet Karaman'ın çalıştırdığı MKE Ankaragücü ile Ünal Karaman'ın takımı Göztepe kozlarını paylaştı.

Başkent ekibine üç puanı getiren golleri 28 ve 60'da Torgeir Börven ve 63'te Endri Çekiçi kaydetti. Göztepe farklı mağlubiyet sonrası 5 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti. İzmir temsilcisi bu maçlarda 13 puan toplamayı başarmıştı.

MKE Ankaragücü bu sezon 28. maçında 8. galibiyetini aldı ve puanını 29 yaptı. Göztepe ise 39 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Göztepe sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.

ANKARAGÜCÜ - GÖZTEPE

Stat: Eryaman
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Kemal Yılmaz xx, Candaş Elbil xx

MKE Ankaragücü: Friedrich xxx, Kitsiou xxx, Sarlija xxx, Kulusic xxx, Atilla Turan xxx, İbrahim Akdağ xxx, Çekiçi xxx (Orkan Çınar dk. 83 ?) x, Geraldo xx (Paintsil dk. 59 xxx) x, Alper Potuk xxx (Diousse dk. 64 xx) x, Saba xxx (Emre Güral dk. 83 ?) x, Börven xxx (Badji dk. 83 ?)
Yedekler: Furkan Bekleviç, Erdi Dikmen, Pinto, Ali Kaan Güneren, Voca
Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Göztepe: İrfan Can Eğribayat x, Gassama xx (Murat Paluli dk. 71 x), Alpaslan Öztürk xx, Atınç Nukan x, Berkan Emir xx, Soner Aydoğdu xx, Obinna x, Diabate x (Ideye dk. 64 x), Esiti xx (Zulj dk. 64 x), Halil Akbunar x (Jahovic dk. 46 x), Ndiaye x
Yedekler: Megyeri, Kerim Alıcı, Mihojevic, Chagas, Kubilay Sönemez, Tripic
Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Börven (dk. 28 ve dk. 60), Çekici (dk. 63) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Kitsiou (MKE Ankaragücü), Alpaslan Öztürk (Göztepe)

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Göztepe
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GÜZEL ANKARANIN GÜZEL GÜCÜ İNŞ KALIR O KADAR İMKANSIZLIĞA KARŞIN.

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