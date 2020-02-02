ÖZET | Ankaragücü - Kasımpaşa maç sonucu: 1-1

Süper Lig'de 20. hafta maçında MKE Ankaragücü ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Ankaragücü 14, Kasımpaşa ise 5 haftadır ligde galibiyet alamadı. Ankaragücü - Kasımpaşa maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Kasımpaşa'nın golünü 7. dakikada Mame Thiam kaydetti. Ankaragücü'nün golü 50. dakikada yeni transfer Gerson Rodrigues'den (penaltı) geldi.
Bu beraberliğin ardından ateş hattında yer alan iki takımdan Ankaragücü 14, Kasımpaşa 16 puana ulaştı.
Süper Lig'de gelecek hafta Ankaragücü, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa, Galatasaray'ı ağırlayacak.
Stat: Eryaman
Hakemler: Halil Umut Meler, Bahattin Duran, İlker Takpak
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Lukasik, Sedat Ağçay (Dk. 63 Faty), Rodrigues, Scarione (Dk. 56 İlhan Parlak), Lobjanidze (Dk. 78 Michalak), Orgill
Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Hadadi, Tarkan Serbest, Tirpan, Ndongala (90+7 Ahmet Hakan Demirli), İlhan Depe (Dk. 72 Anıl Koç), Quaresma (Dk. 90+4 Doğucan Haspolat), Thiam
Goller: Dk. 7 Thiam (Kasımpaşa), Dk. 50 Rodrigues (Penaltıdan) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 22 Tarkan Serbest, Dk. 45+1 Ndongala, Dk. 83 Quaresma (Kasımpaşa ), Dk. 76 Faty, Dk. 83 Orgill, Dk. 90+2 Kulusic (MKE Ankaragücü)
dakikada Kasımpaşa ceza alanında topla buluşan Lobjanidze'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü. Ceza alanında oluşan karambolde hakem, Orgill'in düşürülmesi sonucunda VAR'a gitti ve penaltı kararı verdi. Maçta 50. dakikada penaltı atışını kullanan Rodrigues, topu ağlara göndererek 1-1 eşitliği sağladı.
dakikada Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Korcan Çelikay, topu direğin üzerinden kornere çeldi.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
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