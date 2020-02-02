ÖZET | Ankaragücü - Kasımpaşa maç sonucu: 1-1

Süper Lig'de 20. hafta maçında MKE Ankaragücü ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Ankaragücü 14, Kasımpaşa ise 5 haftadır ligde galibiyet alamadı. Ankaragücü - Kasımpaşa maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Kasımpaşa'nın golünü 7. dakikada Mame Thiam kaydetti. Ankaragücü'nün golü 50. dakikada yeni transfer Gerson Rodrigues'den (penaltı) geldi.

Bu beraberliğin ardından ateş hattında yer alan iki takımdan Ankaragücü 14, Kasımpaşa 16 puana ulaştı.

Süper Lig'de gelecek hafta Ankaragücü, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa, Galatasaray'ı ağırlayacak.

ANKARAGÜCÜ - KASIMPAŞA MAÇ DETAYLARI

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler, Bahattin Duran, İlker Takpak

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Lukasik, Sedat Ağçay (Dk. 63 Faty), Rodrigues, Scarione (Dk. 56 İlhan Parlak), Lobjanidze (Dk. 78 Michalak), Orgill

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Hadadi, Tarkan Serbest, Tirpan, Ndongala (90+7 Ahmet Hakan Demirli), İlhan Depe (Dk. 72 Anıl Koç), Quaresma (Dk. 90+4 Doğucan Haspolat), Thiam