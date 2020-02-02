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ÖZET | Ankaragücü - Kasımpaşa maç sonucu: 1-1

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 02.02.2020 17:35 | Son Güncelleme

Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Ankaragücü ile Kasımpaşa karşılaştı. Karşılıklı gollerin çıktığı mücadelede kazanan çıkmadı. Ankaragücü - Kasımpaşa maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Ankaragücü - Kasımpaşa maç sonucu: 1-1

Süper Lig'de 20. hafta maçında MKE Ankaragücü ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Ankaragücü 14, Kasımpaşa ise 5 haftadır ligde galibiyet alamadı. Ankaragücü - Kasımpaşa maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Kasımpaşa'nın golünü 7. dakikada Mame Thiam kaydetti. Ankaragücü'nün golü 50. dakikada yeni transfer Gerson Rodrigues'den (penaltı) geldi.

Bu beraberliğin ardından ateş hattında yer alan iki takımdan Ankaragücü 14, Kasımpaşa 16 puana ulaştı.

Süper Lig'de gelecek hafta Ankaragücü, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa, Galatasaray'ı ağırlayacak.

ANKARAGÜCÜ - KASIMPAŞA MAÇ DETAYLARI

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler, Bahattin Duran, İlker Takpak
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Lukasik, Sedat Ağçay (Dk. 63 Faty), Rodrigues, Scarione (Dk. 56 İlhan Parlak), Lobjanidze (Dk. 78 Michalak), Orgill

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Hadadi, Tarkan Serbest, Tirpan, Ndongala (90+7 Ahmet Hakan Demirli), İlhan Depe (Dk. 72 Anıl Koç), Quaresma (Dk. 90+4 Doğucan Haspolat), Thiam

Goller: Dk. 7 Thiam (Kasımpaşa), Dk. 50 Rodrigues (Penaltıdan) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 22 Tarkan Serbest, Dk. 45+1 Ndongala, Dk. 83 Quaresma (Kasımpaşa ), Dk. 76 Faty, Dk. 83 Orgill, Dk. 90+2 Kulusic (MKE Ankaragücü)

ANKARAGÜCÜ - KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada Hadadi'nin Ankaragücü ceza alanının solundan yaptığı ortada Thiam, meşin yuvarlığı kafayla ağlara gönderdi.
  2. dakikada Hadergjonaj'ın ceza alanının sağından yaptığı ortada Thiam'ın kafa vuruşunda top, direğin yanından auta gitti.
  3. dakikada Scarione'nin kullandığı kornerde ceza alanın içinde iyi yükselen Kulusic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Fatih Öztürk kontrol etti.
  4. dakikada Rodrigues'in ceza alanın solundan sert şutunda kaleci Fatih Öztürk, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
  5. dakikada Orgill'in pasında ceza alanında topla buluşan Lobjanidze'nin vuruşunda direğe çarpan top auta gitti.

  6. dakikada Kasımpaşa ceza alanında topla buluşan Lobjanidze'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü. Ceza alanında oluşan karambolde hakem, Orgill'in düşürülmesi sonucunda VAR'a gitti ve penaltı kararı verdi. Maçta 50. dakikada penaltı atışını kullanan Rodrigues, topu ağlara göndererek 1-1 eşitliği sağladı.

  7. dakikada Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Korcan Çelikay, topu direğin üzerinden kornere çeldi.

  8. dakikada Orgill'in pasında topla buluşan İlhan Parlak'ın vuruşunda top direğin üstünden az farkla auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

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