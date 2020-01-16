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  4. ÖZET | Antalyaspor - Göztepe maç sonucu: 4-3

ÖZET | Antalyaspor - Göztepe maç sonucu: 4-3

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 16.01.2020 20:18 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile Göztepe'yi karşı karşıya getiren mücadelede, ev sahibi ekip 4-3 skorla kazandı. Antalyaspor - Göztepe maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Antalyaspor evinde Göztepe ile karşı karşıya geldi. Antalya Stadı'nda gol düellosuna sahne olan maçı ev sahibi ekip 4-3'lük skorla kazandı. Antalyaspor - Göztepe maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller, 10. ve 83. dakikalarda Harun, 18. dakikada Yekta ile 68. dakikada Diego Angelo kaydetti. Göztepe'nin sayılarını ise 1. dakikada Castro, 44. dakikada Deniz Kadah ve 75. dakikada Serdar Gürler attı. Öte yandan Göztepe'de Titi, 78. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı.

ANTALYASPOR - GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ

1. dakikada Halil Akbunar’ın sağdan ortasında ceza sahası içinde defansın uzaklaştıramadığı topla buluşan Andre Castro meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
10. dakikada ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Harun Alpsoy’un şutu kalecinin sağından filelere gitti. 1-1
18. dakikada atılan uzun pasta topla birlikte ceza sahasına giren Yekta Kurtuluş’un düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
44. dakikada ceza sahası içine yapılan ortada Cengiz Demir topu göğsüyle kaleciye vermek istedi. Araya giren Deniz Kadah, topu filelere yolladı. 2-2
67. dakikada ceza sahası sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Diego’nun şutu kalecinin solundan ağlara gitti. 3-2
74. dakikada Mossoro ceza sahası çizgisi üzerinden pasını kale önündeki Murat Paluli’ye aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-3
81. dakikada topla ceza sahasına doğru ilerleyen Amilton’u düşüren Titi, VAR hakeminin uyarısıyla kırmızı kart gördü.
83. dakikada Diego, ceza sahası dışı sağ çaprazında serbest atış kullandı. Barajdan dönen topu kale önünde iyi takip eden Harun Alpsoy’un kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-3

ANTALYASPOR - GÖZTEPE MAÇ DETAYLARI

Stat: Akdeniz Üniversitesi
Hakemler: Volkan Bayarslan, Mustafa Savranlar, Mehmet Salim Mazlum
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Harun Alpsoy, Cengiz Demir (Diego dk. 46), Celustka, Chico, Charles (Amilton dk. 46), Bünyamin Balcı, Yekta Kurtuluş, Ufuk Akyol, Fredy, Mukairu (Mikail Başar dk. 83)
Yedekler: Yakup Mert Çakır, Doğukan Sinik, Gustavo Blanco, Erman Herman Vardar, Hakan Özmert, Halil İbrahim Sevinç, Batuhan Berkay Fındık
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Göztepe: Mehmet Bakırbaş, Murat Paluli, Titi, Schwechlen, Yalçın Kayan, Andre Castro, Borges, Batuhan Kırdaroğlu (Serdar Gürler dk. 46 ), Mossoro (Berkan Emir dk. 83), Halil Akbunar (Jerome dk. 62), Deniz Kadah
Yedekler: Eren Bilen, Kerem Atakan Kesgin, Ege Özkayımoğlu, Soner Aydoğdu, Napoleoni
Teknik Direktör: Ersan Parlatan
Goller: Castro (dk. 1), Deniz Kadah (dk. 45), Murat Pamirli (dk. 74) (Göztepe), Harun Alpsoy (dk. 10), Yekta Kurtuluş (dk. 18), Diego (dk. 67) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Amilton, Fredy (Antalyaspor), Serdar Gürler, Yalçın Kayan, Berkan Emir, Eren Bilen (Yedek kulübesi) (Göztepe)
Kırmızı kart: Titi (dk. 80) (Göztepe)

Karşılaşmanın rövanşı, 22 Ocak günü 17:00'de İzmir'de oynanacak.

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