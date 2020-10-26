ÖZET | Arsenal - Leicester City maç sonucu: 0-1

İngiltere Premier League'de Arsenal ile Leicester City karşılaştı. Emirates Stadı'nda TSİ 22.15'te başlayan maç seyircisiz oynandı. Leicester City, Vardy'nin 80. dakika attığı golle Arsenal deplasmanından 3 puanla ayrıldı.
Maçın tek golünün pasını 75. dakikada oyuna giren milli futbolcu Cengiz Ünder verdi. Leicester City bu sonuçla puanını 12'ye yükseltirken, Arsenal ise 9 puanda kaldı.
Mücadeleden 1-0'lık zaferle ayrılan Leicester City, Arsenal'ı Eylül 1973'ten sonra deplasmanda ilk kez mağlup etmeyi başardı.
KAYNAK: AA
FOTOĞRAFLAR: REUTERS
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