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ÖZET | Arsenal - Leicester City maç sonucu: 0-1

İNGİLTERE HABERLERİ  | 26.10.2020 10:13 | Son Güncelleme

Leicester City, İngiltere Premier Lig'in 6. hafta mücadelesinde Arsenal'ı 1-0 mağlup etti. Vardy'nin golünün asistini Cengiz Ünder yaptı. Bu sonucun ardından Premier Lig'in 4. sırasındaki Leicester 12 puana ulaşırken, 10. sıradaki Arsenal 9 puanda kaldı. Leicester City, ligde Arsenal deplasmanında 1973'ten sonra ilk kez kazandı.

ÖZET | Arsenal - Leicester City maç sonucu: 0-1

İngiltere Premier League'de Arsenal ile Leicester City karşılaştı. Emirates Stadı'nda TSİ 22.15'te başlayan maç seyircisiz oynandı. Leicester City, Vardy'nin 80. dakika attığı golle Arsenal deplasmanından 3 puanla ayrıldı.

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Maçın tek golünün pasını 75. dakikada oyuna giren milli futbolcu Cengiz Ünder verdi. Leicester City bu sonuçla puanını 12'ye yükseltirken, Arsenal ise 9 puanda kaldı.

Mücadeleden 1-0'lık zaferle ayrılan Leicester City, Arsenal'ı Eylül 1973'ten sonra deplasmanda ilk kez mağlup etmeyi başardı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAFLAR: REUTERS

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