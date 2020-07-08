SPOR
CANLI
Geri Dön
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere

ÖZET | Arsenal - Leicester City maç sonucu: 1-1

TAKİP ET Google News'i Takip Et
ÖZET | Arsenal - Leicester City maç sonucu: 1-1

Emirates'te oynanan 31. hafta mücadelesinde Arsenal ile Leicester City karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.

İngiltere Premier Lig'in 34. hafta maçında Arsenal ile Leicester City karşı karşıya geldi.

Emirates Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada 21. dakikada Aubameyang'ın golüyle eşitlik bozuldu ve Arsenal ilk yarıyı önde tamamladı. Dakikalar 75'i gösterdiğinde Arsenal'den Mketiah yaptığı hareketin ardından kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Leicester City ataklarını sıklaştırarak eşitliği bulmaya çalıştı ve bu anda Vardy sahneye çıktı. Gray'in asistinde 84. dakikada Vardy'nin attığı gol eşitliği getirdi ve mücadele 1-1 sona erdi.

Öte yandan Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü Leicester City formasıyla 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Leicester City 59 puana yükseldi ancak 3. sırayı Chelsea'ya kaptırmış oldu. Arsenal ilse 50 puanda kaldı ve ilk 4 sıra için umutlarını diğer maçlara bıraktı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vatandaşı sokağa döken olay! Çocuklar söyledi Vatandaşı sokağa döken olay! Çocuklar söyledi
Manchester City maçında rekor kırıldıManchester City maçında rekor kırıldı
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ÖZET | Arsenal - Leicester City maç sonucu: 1-1

Çağlarlı Leicester 3. sırayı Emirates'de bıraktı

Crystal Palace 2-3 Chelsea (Maç Sonucu)

Crystal Palace 2-3 Chelsea (Maç Sonucu)

Şifresiz yayınlanan Southampton-Manchester City maçını 5,7 milyon kişi izledi

Şifresiz yayınlandı! Rekor kırdı...

Southampton-Manchester City maçında rekor kırıldı

Manchester City maçında rekor kırıldı

Liverpool 17 yaşındaki Elliott'ı profesyonel yaptı!

Liverpool'dan genç oyuncusuna onur

Nemanja Matic, 3 yıl daha Manchester United'da

M. United yıldız futbolcunun sözleşmesini uzattı

İlginizi Çekebilir

ÖZET | Arsenal - Leicester City maç sonucu: 1-1

Çağlarlı Leicester 3. sırayı Emirates'de bıraktı

Crystal Palace 2-3 Chelsea (Maç Sonucu)

Crystal Palace 2-3 Chelsea (Maç Sonucu)

Şifresiz yayınlanan Southampton-Manchester City maçını 5,7 milyon kişi izledi

Şifresiz yayınlandı! Rekor kırdı...

Southampton-Manchester City maçında rekor kırıldı

Manchester City maçında rekor kırıldı

Liverpool 17 yaşındaki Elliott'ı profesyonel yaptı!

Liverpool'dan genç oyuncusuna onur

Nemanja Matic, 3 yıl daha Manchester United'da

M. United yıldız futbolcunun sözleşmesini uzattı

Uygulamada Aç