ÖZET | Arsenal - Leicester City maç sonucu: 1-1

İngiltere Premier Lig'in 34. hafta maçında Arsenal ile Leicester City karşı karşıya geldi.

Emirates Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada 21. dakikada Aubameyang'ın golüyle eşitlik bozuldu ve Arsenal ilk yarıyı önde tamamladı. Dakikalar 75'i gösterdiğinde Arsenal'den Mketiah yaptığı hareketin ardından kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Leicester City ataklarını sıklaştırarak eşitliği bulmaya çalıştı ve bu anda Vardy sahneye çıktı. Gray'in asistinde 84. dakikada Vardy'nin attığı gol eşitliği getirdi ve mücadele 1-1 sona erdi.

Öte yandan Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü Leicester City formasıyla 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Leicester City 59 puana yükseldi ancak 3. sırayı Chelsea'ya kaptırmış oldu. Arsenal ilse 50 puanda kaldı ve ilk 4 sıra için umutlarını diğer maçlara bıraktı.

