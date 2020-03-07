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  4. ÖZET | Arsenal-West Ham United maç sonucu: 1-0 (Premier Lig)

ÖZET | Arsenal-West Ham United maç sonucu: 1-0 (Premier Lig)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 07.03.2020 21:00 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de oynanan Londra derbisinde Arsenal, West Ham United'ı Alexandre Lacazette'in golüyle 1-0 mağlup etti.

ÖZET | Arsenal-West Ham United maç sonucu: 1-0 (Premier Lig)

Ligin 29. hafta maçında Arsenal, Emirates Stadı'nda West Ham United'ı ağırladı.

Ev sahibi ekipte Alexandre Lacazette, 78. dakikada Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in pasında ağları sarstı ve Arsenal mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Arsenal puanını 40'a çıkarırken, West Ham United 27 puanda kaldı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
arsenal west ham united Alexandre Lacazette

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