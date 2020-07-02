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ÖZET | Atalanta - Napoli maç sonucu: 2-0

İTALYA HABERLERİ  | 02.07.2020 22:38 | Son Güncelleme

Serie A'nın 29. hafta maçında Atalanta ile Napoli karşılaştı. Atalanta evinde güçlü rakibi Napoli'yi 2-0 mağlup etti. Atalanta - Napoli maç özeti ve detayları haberimizde...

ÖZET | Atalanta - Napoli maç sonucu: 2-0

Serie A'nın 29. haftasında Atalanta ile Napoli, Atleti Azzurri d'Italia'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi 47. dakikada Mario Pasalic ve 56. dakikada Robin Gosens'in golleriyle 2-0 kazandı. Atalanta - Napoli maç özeti ve detayları haberimizde...

Bu sonuçla beraber Atalanta puanını 60'a çıkardı ve 4. sırada yer aldı. Bergamo ekibi, böylelikle Serie A'daki üst üste 7. maçını kazandı.

Atalanta, Serie A'nın 30. haftasında, deplasmanda Cagliari ile karşılaşacak.

GOLCÜ ATALANTA

Atalanta, 42 golle Serie A'da iç sahada en çok gol atan takım konumunda bulunurken, toplam 82 golle de açık ara ligin en iyisi konumunda yer alıyor.

Maçı kaybeden Napoli ise, 45 puanla 6. sırada kaldı. Napoli böylelikle Serie A'da 5 maçlık galibiyet serisinin ardından ilk kez yenildi.

Napoli, gelecek hafta sahasında Roma'yı ağırlayacak. Roma, Napoli'nin 3 puan önünde ve 1 sıra üstünde yer alıyor.

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