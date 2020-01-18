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  4. ÖZET | Augsburg 3-5 Borussia Dortmund maç sonucu

ÖZET | Augsburg 3-5 Borussia Dortmund maç sonucu

ALMANYA HABERLERİ  | 18.01.2020 19:54 | Son Güncelleme

Erling Haaland, Almanya kariyerine harika bir başlangıç yaptı. Borussia Dortmund, ligin 18. haftasında Augsburg'a konuk olurken mücadeleye Erling Haaland damga vurdu. Borussia Dortmund'un yeni transferi 23 dakikada hat-trick yaptığı mücadeleyi Dortmund 5-3 kazandı. Augsburg - Borussia Dortmund maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Almanya Bundesliga'da 18. hafta maçında Martin Schmidt'in takımı Augsburg ile Lucien Favre'nin çalıştırdığı Borussia Dortmund kozlarını paylaşırken Erling Haaland fırtınası yaşandı. Takımı geride iken oyuna giren ve hat-trick yapan Haaland Dortmund'un Augsburg'u 53 yenmesinde başrol oynadı. Augsburg - Borussia Dortmund maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Alınan bu sonucun ardından Augsburg 23 puanda kaldı. Dortmund ise 33 puana yükseldi. Ligin bir sonraki haftasında Augsburg deplasmanda Union Berlin ile karşılaşacak. Dortmund sahasında Köln'ü konuk edecek.

7 YIL SONRA BİR İLK

Erling Haaland, Pierre-Emerick Aubameyang'ın ardından Bundesliga'daki ilk maçında hat-trick yapmayı başardı. 7 yıl sonra bir ilki başaran Haaland, bunu başaran 7. oyuncu oldu.

20 MİLYON EURO TRANSFER OLDU

Borussia Dortmund, Haaland'ı 2019'un son günlerinde kadrosuna katmıştı. Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre 19 yaşındaki 1,94'lük santrfor için Borussia Dortmund, Red Bull Salzburg'a 20 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Salzburg’da bu sezon oynadığı 14 lig maçında 16 gol atan Haaland, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde forma giydiği 6 maçta da 8 gol kaydetti.

AUGSBURG - BORUSSİA DORTMUND MAÇ ÖZETİ

Augsburg maçın 34. dakikasında 1-0 öne geçti. Ruben Vargas'ın hazırladığı pozisyonu tamamlayan Florian Niederlechner, skoru 1-0'a getiren golü kaydetti.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikası Augsburg'un 1-90'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan ev sahibi ekip, Marco Richter'in 46. dakikadaki golüyle farkı 2'ye yükseltti.

Borussia Dortmund'un bu gole cevabı ise gecikmedi. 49. dakikada Thorgan Hazard'ın hazırladığı pozisyonda Augsburg ağlarını havalandıran Julian Brandt, farkı 1'e indirdi.

Maçın 55. dkaikasında Augsburg'ta Niederlechner bir kez daha sahne aldı. Bu kez Philipp Max'ın hazırladığı pozisyonu gole çeviren futbolcu skoru 3-1'e getirdi.

  1. dakikada Borussia Dortmund'un yeni transferi Erling Haaland, Lukasz Piszcek'in yerine oyuna dahil oldu ve maçın seyrini değiştirdi. 59. dakikada Jadon Sancho'nun pasıyla farkı 1'e indirdi!

Maçta dakikalar 61'i gösterdiğinde Jadon Sancho bu kez kendisi gol attı ve skor 3-3'e geldi. 70. dakika oynanırken Haaland bir kez daha sahne aldı ve Hazard'ın asistiyle Dortmund'u 4-3 öne geçirdi.

Mücadelede 79. dakika oynanırken Erling Haaland bir gol daha attı ve 23 dakikada hat-trick yaptı!

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