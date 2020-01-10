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  4. ÖZET | Barcelona 2-3 Atletico Madrid (İspanya Süper Kupası)

ÖZET | Barcelona 2-3 Atletico Madrid (İspanya Süper Kupası)

İSPANYA HABERLERİ  | 10.01.2020 11:32 | Son Güncelleme

İspanya Süper Kupası'nda Atletico Madrid, Barcelona'yı devirerek finalde Real Madrid'in rakibi oldu.

ÖZET | Barcelona 2-3 Atletico Madrid (İspanya Süper Kupası)

İspanya Süper Kupa yarı finalinde Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Mücadelenin 46. dakikasında Koke ile öne geçen Atletico Madrid, 51. dakikada Lionel Messi'nin golüne engel olamadı ve skora denge geldi.

Dakikalar 62'yi gösterdiğinde sahneye Antoine Griezmann çıktı ve Barcelona'yı öne geçirdi. Atletico Marid 80. dakikada Morata'nın penaltıdan kaydettiği golle durumu 2-2'ye getirdi. Son sözü 86. dakikada Correa söyledi ve Atletico Madrid, Barcelona'yı 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Yarı finalin ilk karşılaşmasında Valencia'yı 3-1 yenerek finale kalan Real Madrid ile Atletico Madrid takımları arasındaki final maçı 12 Ocak Pazar günü oynanacak. İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) ile anlaşarak Süper Kupa'ya 3 yıl boyunca ev sahipliği yapacak olan Suudi Arabistan, finalin kaybedenine 1,4 milyon Euro, kazananı da 2 milyon avro ödül verecek. İspanya Süper Kupasını en çok kazanan takım 13 kez ile Barcelona olurken, Real Madrid 10, Atletico Madrid de 2 kez bu kupayı kaldırdı.

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Anahtar Kelimeler:
ispanya süper kupası atletico madrid barcelona

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