ÖZET | Barcelona - Ferencvaros maç sonucu: 5-1

Şampiyonlar Ligi G Grubu mücadelesinde Barcelona ile Ferencvaros karşı karşıya geldi. Nou Camp'ta oynanan karşılaşmayı Barcelona 5-1 kazanmayı başardı. Süper yıldız Lionel Messi de yeni bir ilke imza attı.

Barcelona'nın gollerini 27. dakikada Lionel Messi, 42. dakikada Ansu Fati, 52. dakikada Coutinho, 82. dakikada Pedri ve 89. dakikada Dembele kaydetti. Ferencvaros'un tek golü ise 70. dakikada penaltıdan Ihor Kharatin ile geldi.

Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi'nde 36. farklı takıma karşı gol atma başarısı gösterdi. Öte yandan Arjantinli yıldız Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 16 sezon gol atan ilk futbolcu olmayı başardı. Barça'da Gerard Pique 68'de kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Grubun diğer maçında Juventus, Dinamo Kiev'i deplasmanda 2-0 mağlup etmişti.



