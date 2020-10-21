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ÖZET | Barcelona - Ferencvaros maç sonucu: 5-1

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 21.10.2020 09:04 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Barcelona, Ferencvaros'u 5-1 mağlup etti. Barça'nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 16 sezon da gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti. Barcelona'ya zaferi getiren golleri 27'de penaltıdan Lionel Messi, 42'de Ansu Fati, 52'de Philippe Coutinho, 82'de Pedri ve 89'da Ousmane Dembele kaydetti. Fenerbahçe'nin eski yıldızı Rebrov'un çalıştırdığı Ferencvaroş'un tek sayısı ise 70'de Ihor Kharatin'den (pen.) geldi.

ÖZET | Barcelona - Ferencvaros maç sonucu: 5-1

Şampiyonlar Ligi G Grubu mücadelesinde Barcelona ile Ferencvaros karşı karşıya geldi. Nou Camp'ta oynanan karşılaşmayı Barcelona 5-1 kazanmayı başardı. Süper yıldız Lionel Messi de yeni bir ilke imza attı.

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Barcelona'nın gollerini 27. dakikada Lionel Messi, 42. dakikada Ansu Fati, 52. dakikada Coutinho, 82. dakikada Pedri ve 89. dakikada Dembele kaydetti. Ferencvaros'un tek golü ise 70. dakikada penaltıdan Ihor Kharatin ile geldi.

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Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi'nde 36. farklı takıma karşı gol atma başarısı gösterdi. Öte yandan Arjantinli yıldız Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 16 sezon gol atan ilk futbolcu olmayı başardı. Barça'da Gerard Pique 68'de kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Grubun diğer maçında Juventus, Dinamo Kiev'i deplasmanda 2-0 mağlup etmişti.


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