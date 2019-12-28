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  4. ÖZET | Başakşehir 5-1 Kasımpaşa maç sonucu

ÖZET | Başakşehir 5-1 Kasımpaşa maç sonucu

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 28.12.2019 19:34 | Son Güncelleme

Süper Lig'de ilk yarının son haftası olan 17. haftada Başakşehir evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi 5-1 kazanan ev sahibi, zirve yolunda rahat bir galibiyet aldı. Başakşehir Kasımpaşa maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Başakşehir 5-1 Kasımpaşa maç sonucu

Süper Lig’in 17. haftasında Medipol Başakşehir, Kasımpaşa’yı ağırladı. Müsabaka ev sahibi ekibin 5-1’lik üstünlüğüyle sona erdi. Başakşehir Kasımpaşa maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, 2. ve 28. daikalarda Demba Ba, 6. dakikada Crivelli, 26. dakikada kendi kalesine Fernandes ve 63. dakikada Elia'dan geldi. Kasımpaşa'nın tek sayısını ise 66. dakikada penaltıdan Quaresma kaydetti.

Bu sonucun ardından ligdeki yenilmezlik serisini 15 haftaya çıkaran Başakşehir, 33 puana yükseldi ve 2. sıradaki yerini korudu. Kasımpaşa ise üst üste 2. mağlubiyetini aldı ve 15 puanda kaldı.

Süper Lig'de 2. yarının ilk haftasında Başakşehir evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacakken, Kasımpaşa ise deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ

2. dakikada İrfan’ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka tarafa seken topa Clichy yerden vurdu. Kaleci Fatih’ten dönen topu Demba Ba boş ağlara gönderdi. 1-0
6. dakikada sağ kanattan Visca’nın ceza sahası içine yerden ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Crivelli’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
23. dakikada Veysel’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta savunmadan seken top kaleye yöneldi. Kaleci Mert meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
26. dakikada sol taraftan Clichy’nin ön direğe açtığı ortada Kasımpaşalı Fernandes’in ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
27. dakikada sol kanatta Elia’nın ceza sahası içine yerden açtığı ortada Visca’nın şutunu kaleci Fatih tokatladı. Dönen top önünde kalan Demba Ba meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-0
56. dakikada Quaresma’nın sağ taraftan kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde topla buluşan Koita’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
57. dakikada sol kanattan Elia’nın yerden verdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşan Visca’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ancak hakem Atilla Karaoğlan VAR'dan gelen ofsayt kararından dolayı golü iptal etti.
62. dakikada sağ kanatta topu süren Visca’nın yerden pasında ceza sahası içinden Elia’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 5-0
64. dakikada ceza sahasına topla giren Quaresma’nın şutunda Epureanu topa eliyle müdahale etti. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.
66. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Quaresma topu ağlara gönderdi. 5-1

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