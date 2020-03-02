ÖZET | Başakşehir - Gaziantep FK maç sonucu: 3-1

Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde zirve mücadelesi veren takımlardan Başakşehir, evinde Gaziantep ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı. Başakşehir Gaziantep FK maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, 51. dakikada Clichy, 63. dakikada İrfan Can ve 76. dakikada Demba Ba'dan geldi. Gaziantep'in tek sayısını 72. dakikada Kenan Özer kaydetti.
Bu sonucun ardından Başakşehir üst üste 3. galibiyetini aldı ve puanını 49 yaparak tekrar liderlik koltuğuna yerleşti. 2 maç sonra yenilen Gaziantep ise 31 puanda kaldı.
Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir deplasmanda Göztepe ile karşılaşacakken, Gaziantep ise evinde Trabzonspor'u konuk edecek.
Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ligde son oynadıkları Çaykur Rizespor mücadelesine göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.
Okan Buruk, geçen hafta ilk 11'de yer verdiği Demba Ba ve Carlos Ponck'u yedekler arasında bekletirken cezası sona eren Enzo Crivelli ile Martin Skrtel'e ilk 11'de görev verdi.
Buruk; Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Elia, Aleksic ve Crivelli ilk 11'ini sahaya sürdü.
Medipol Başakşehir ile Gaziantep FK arasında oynanan mücadele öncesinde Suriye'nin İdlib kentindeki saldırıda şehit düşen askerler anıldı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın tribünlerinde, "Vatan size minnettar", "Vatan sana canım feda", "Bizim dirimiz asker, ölümüz şehittir", "Ne mutlu Türk'üm diyene", "Her Türk asker doğar" ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" pankartları ile Türk bayrakları yer aldı.
İki takımın futbolcuları, ısınma hareketlerine üzerinde Türk bayrağı bulunan tişörtlerle çıktı.
Medipol Başakşehirli futbolcular kol kola girerek, Gaziantep FK'lı oyuncular da asker selamı vererek şehitleri andı. İki takımın futbolcuları sahaya "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla çıktı.
Tribünlerdeki futbolseverler de uzun süre "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratında bulundu.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün şehitler için özel olarak hazırladığı iki klip de mücadele öncesinde skorboardda gösterildi.
Süper Lig’in 24. haftasında ağırladığı Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup eden Medipol Başakşehir’in evindeki yenilmezlik serisi 12 maça çıktı.
Başakşehir, Süper Lig’in 24. haftasında Fatih Terim Stad’ında Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup etti. Puanını 49’a çıkararak liderlik koltuğuna oturan turuncu-lacivertlilerin sahasındaki yenilmezlik serisi 12 maça çıktı. Okan Buruk'un öğrencileri, bu süreçte 9 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Rakip ağlara 31 gol atan turuncu-lacivertli takım, kalesinde ise 10 gol gördü.
M.Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'ndaki tek mağlubiyetini ikinci haftadaki Fenerbahçe karşılaşmasında 2-1'lik skorla almıştı.
dakikada Medipol Başakşehir, sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Visca'nın ceza sahasına ortasında kaleci Günay Güvenç'in boşa çıktığı pozisyonda Skrtel topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topa Mahmut altıpas önünde kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Zorbay Küçük , Alpaslan Dedeş , İlker Takpak
Medipol Başakşehir: Mert Günok , Caiçara , Skrtel , Epureanu , Clichy , İrfan Can Kahveci (Azabuike dk. 69 ), Mahmut , Visca, Aleksic (Berkay dk. 91 ), Elia (Demba Ba dk. 46 ), Crivelli
Yedekler: Volkan, Aziz, Ponck, Uğur, Mehmet, Gökhan İnler, Gulbrandsen,
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gaziantep FK: Günay , Oğuz , Djilobodji , Kana Bıyık , Tosca , Junior Morais , Sousa (Furkan dk. 81), Twumasi , Güray Vural (Diarra dk. 67 ), Maxim , Kayode (Kenan dk. 66 )
Yedekler: Haydar, Ulaş, Olkowski, Kubilay, Pawlowski, Chibsah, Erdem
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Goller: Clichy (dk. 51), İrfan Can (dk. 63), Demba Ba (dk. 76) (Başakşehir), Kenan (dk. 72) (Gaziantep)
Sarı kartlar: Skrtel (Başakşehir), Sumudica (T.D.) (Gaziantep)
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