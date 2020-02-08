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ÖZET | Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund maç sonucu: 4-3

ALMANYA HABERLERİ  | 08.02.2020 22:27 | Son Güncelleme

Bundesliga'da haftanın en önemli karşılaşmasında Bayer Leverkusen sahasında iki kez geriye düştüğü maçta Borussia Dortmund'u 2 dakikada attığı 2 gol sonrası 4-3 mağlup etti.

ÖZET | Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund maç sonucu: 4-3

Bundesliga'nın 21. haftasında oynanan Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund maçı nefes kesti. 20. dakikada Leverkusen'de Volland attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Dortmund, 22'de Mats Hummels ve 33. dakikada yeni transferi Emre Can ile 2-1'i buldu. 43'te yine Volland golü attı ve ilk yarı 2-2 sona erdi.

Gol düellosu ikinci yarıda da sürdü. 64. dakikada Raphael Guerreiro bir kez daha Dortmund'u deplasmanda öne geçirdi: 2-3. Ancak pes etmeyen Leverkusen, 81'de Leon Bailey ve 82'de Lars Bender'in golleriyle sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla Bayer Leverkusen puanını 37'ye yükseltirken, Borussia Dortmund ise 39 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
bayer leverkusen Borussia Dortmund

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