ÖZET | Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund maç sonucu: 4-3

Bundesliga'nın 21. haftasında oynanan Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund maçı nefes kesti. 20. dakikada Leverkusen'de Volland attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Dortmund, 22'de Mats Hummels ve 33. dakikada yeni transferi Emre Can ile 2-1'i buldu. 43'te yine Volland golü attı ve ilk yarı 2-2 sona erdi.
Gol düellosu ikinci yarıda da sürdü. 64. dakikada Raphael Guerreiro bir kez daha Dortmund'u deplasmanda öne geçirdi: 2-3. Ancak pes etmeyen Leverkusen, 81'de Leon Bailey ve 82'de Lars Bender'in golleriyle sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrılmayı başardı.
Bu sonuçla Bayer Leverkusen puanını 37'ye yükseltirken, Borussia Dortmund ise 39 puanda kaldı.
Sergen Yalçın'dan Lucescu açıklaması
Gökhan, Başakşehir’e karşı yok
Ozan Kabak'tan kötü haber
Fenerbahçe’de 40 ve 50 yıllık üyeler beratlarını aldı
Ali Koç'tan Trabzonspor sözleri
Bayern Münih'ten Ronaldo açıklaması
Timsah, Ankara'da yeniden çıkış arıyor
İşte Emmanuel Adebayor'un yeni takımı!
Türkiye'nin efsanesiydi! Yaşam mücadelesi veriyor
Ryan Babel'den itiraflar! Ayrılığın nedenini açıkladı...
G.Saraylı yıldıza PFDK'a şoku
'Para kazanan kulüp haline geldik'
Hüseyin Çimşir ilkleri sürdürmek istiyor
''35 yaşımda balıkçı olacağımı düşünüyordum''
Okuyucu Yorumları 0 yorum