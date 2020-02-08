ÖZET | Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund maç sonucu: 4-3

Bundesliga'nın 21. haftasında oynanan Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund maçı nefes kesti. 20. dakikada Leverkusen'de Volland attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Dortmund, 22'de Mats Hummels ve 33. dakikada yeni transferi Emre Can ile 2-1'i buldu. 43'te yine Volland golü attı ve ilk yarı 2-2 sona erdi.

Gol düellosu ikinci yarıda da sürdü. 64. dakikada Raphael Guerreiro bir kez daha Dortmund'u deplasmanda öne geçirdi: 2-3. Ancak pes etmeyen Leverkusen, 81'de Leon Bailey ve 82'de Lars Bender'in golleriyle sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla Bayer Leverkusen puanını 37'ye yükseltirken, Borussia Dortmund ise 39 puanda kaldı.

