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ÖZET | Bayern Leverkusen - Wolfsburg maç sonucu: 1-4

ALMANYA HABERLERİ  | 27.05.2020 07:54 | Son Güncelleme

Almanya Bundesliga 28. hafta mücadelesinde Bayer Leverkusen ile deplasmanda karşılaşan Wolfsburg, rakibini 4-1 mağlup ederek puanını 42'ye yükseltti.

ÖZET | Bayern Leverkusen - Wolfsburg maç sonucu: 1-4

Almanya Bundesliga'da Wolfsburg, Bayer Leverkusen'i deplasmanda farklı geçti. Mücadelenin 43. dakikasında Marin Pongracic ile 1-0 öne geçen konuk ekip, soyunma odasına bu skorla geçti.

İkinci yarıda ataklarını hızlandıran Wolfsburg, 64'te Maxi Arnold, 67'de de Renato Steffen'le skoru 3-0 yaparken, ilk golü de atan Marin Pongracic 75. dakikada Leverkusen filelerini bir kez daha havalandırarak skoru 4-0 yaptı. Bayer Leverkusen'in tek sayısı 85. dakikada Julian Baumgartlinger'den geldi.

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Bu sonuçla puanını 42'ye çıkaran Wolfsburg, 6. sıradaki yerini korurken, Bayer Leverkusen ise 53 puanda kaldı ve zirve yarışında yara aldı.

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