ÖZET | Bayern Münih - Atletico Madrid maç sonucu: 4-0

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda son şampiyon Alman ekibi Bayern Münih ile İspanyol temsilcisi Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da kazanan 4-0'lık skorla ev sahibi Bayern Münih oldu.

Grubun iki favorisinin mücadelesinde gülen taraf ev sahibi Bayern oldu: 4-0. Son şampiyona galibiyeti getiren goller 29 ve 72'de Kingsley Coman, 41'de Leon Goretzka ve 66. dakikada Corentin Tolisso'dan geldi. Grubun diğer maçında RB Leipzig ile Lokomotiv Moskova berabere kaldı. Grubun 2. haftasında Lokomotiv Moskova - Bayern Münih, Salzburg - Aletico Madrid maçları oynanacak.



