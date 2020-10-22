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ÖZET | Bayern Münih - Atletico Madrid maç sonucu: 4-0

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 22.10.2020 08:07 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Bayern Münih, Atletico Madrid'i ağırladığı grup maçında gövde gösterisi yaptı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 28. ve 72. dakikalarda Kingley Coman, 41. dakikada Goretzka, 66. dakikada Tolisso kaydetti. Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda gelecek hafta Bayern Münih, Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. Atletico Madrid, Salzburg'u ağırlayacak.

ÖZET | Bayern Münih - Atletico Madrid maç sonucu: 4-0

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda son şampiyon Alman ekibi Bayern Münih ile İspanyol temsilcisi Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da kazanan 4-0'lık skorla ev sahibi Bayern Münih oldu.

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Grubun iki favorisinin mücadelesinde gülen taraf ev sahibi Bayern oldu: 4-0. Son şampiyona galibiyeti getiren goller 29 ve 72'de Kingsley Coman, 41'de Leon Goretzka ve 66. dakikada Corentin Tolisso'dan geldi. Grubun diğer maçında RB Leipzig ile Lokomotiv Moskova berabere kaldı. Grubun 2. haftasında Lokomotiv Moskova - Bayern Münih, Salzburg - Aletico Madrid maçları oynanacak.

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