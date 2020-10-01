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ÖZET | Bayern Münih - Borussia Dortmund maç sonucu: 3-2

ALMANYA HABERLERİ  | 01.10.2020 08:54 | Son Güncelleme

Bayern Münih kupa kazanmaya devam ediyor. Münih ekibi, Almanya Süper Kupası'nda Dortmund'u yenerek sezonun 5. şampiyonluğunu yaşadı. Karşılaşmanın 18. dakikasında Tolisso'nun golüyle öne geçen Bayern, 32'de Thomas Müller'in golüyle iki farklı öne geçti. 39. dakikada Dortmund'dan Brandt'ın golüyle fark bire indi ve ilk Hans-Dieter Flick'in öğrencilerinin üstünlüğüyle 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. 55. dakikada Haland skora denge getirdi. Son sözü 82. dakikada Kimmich söyledi.

ÖZET | Bayern Münih - Borussia Dortmund maç sonucu: 3-2

Almanya'da Süper Kupa'nın sahibi, Borussia Dortmund'u 3-2 yenen Bayern Münih oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eylül ayına ertelenen Almanya Süper Kupa finalinde, geçen sezonun Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) şampiyonu ve Almanya Kupası'nı kazanan Bayern Münih ile ligi ikinci sırada tamamlayan Borussia Dortmund, Allianz Arena'da karşılaştı.

Mücadeleye hızlı başlayan Bayern Münih, 18. dakikada Corentin Tolisso ve 32. dakikada Thomas Müller'in golleriyle 2-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Borussia Dortmund, 39. dakikada Julian Brandt ile ağları sarstı ve ilk yarı Bayern Münih'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Borussia Dortmund, 55. dakikada Erling Haaland'ın golüyle skoru 2-2'ye getirdi. Bayern Münih, 82. dakikada Joshua Kimmich'in fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Bu skorla Bayern Münih, kupayı 8. kez müzesine götürdü.

(AA)

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