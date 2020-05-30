SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya
  4. ÖZET | Bayern Münih - Fortuna Düsseldorf maç sonucu: 5-0

ÖZET | Bayern Münih - Fortuna Düsseldorf maç sonucu: 5-0

ALMANYA HABERLERİ  | 30.05.2020 22:12 | Son Güncelleme

Bundesliga'da 29. hafta karşılaşmasında Bayern Münih, Fortuna Düsseldorf'u 5-0 mağlup etti. Bayern Münih - Fortuna Düsseldorf maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Bayern Münih - Fortuna Düsseldorf maç sonucu: 5-0

Bundesliga'nın 29. haftasında Bayern Münih evinde Fortuna Düsseldorf ile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynana mücadeleyi ev sahibi ekip 5-0'lık skorla kazandı. Bayern Münih - Fortuna Düsseldorf maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri, 15. dakikada kendi kalesine Zanka, 29. dakikada Pavard, 43. ve 50. dakikalarda Lewandowski ile 52. dakikada Davies kaydetti.

Fenerbahçe'den kiralık olarak Düsseldorf forması giyen Zanka, karşılaşmaya 11'de başladı ve 15. dakikada Pavard'ın vuruşunda topu şanssız bir şekilde kendi kalesine gönderdi.

Düsseldorf'ta milli oyuncularımızdan Kaan Ayhan sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, bu maç öncesinde 5 maçta 5 gol atan Kenan Karaman ise 90 dakika sahada kaldı.

BAYERN MUNİH VE LEWANDOWSKİ REKOR KIRDI

Bu sezon 8. kez 5 golü geçen Bayern Münih, Bundesliga'da 86 gole ulaştı ve rekor kırdı. Bundesliga'da bu sezon her takıma gol atan Robert Lewandowski, 43 golle bir sezonda attığı gol rekorunu egale etti.

Üst üste 8. maçını kazanan Bayern Münih, 67 puanla liderliğini sürdürdü. 6 maç sonra kaybeden Düsseldorf ise 27 puanda kaldı.

Bundesliga'nın 30. haftasında Bayern Münih deplasmanda Leverkusen ile karşılaşacakken, Düsseldorf evinde Hoffenheim ile karşı karşıya gelecek.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bilim Kurulu Üyesi Demircan'dan kafe ve restoranlara gideceklere önemli uyarıBilim Kurulu Üyesi Demircan'dan kafe ve restoranlara gideceklere önemli uyarı
Ozan Kabak’lı Schalke kayıplardaOzan Kabak’lı Schalke kayıplarda
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan restoran ve kafeler için genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan restoran ve kafeler için genelge

'Dur' ihtarına uymadı, polislere ateş açtı: 1 polis şehit

'Dur' ihtarına uymadı, polislere ateş açtı: 1 polis şehit

Resti çekti: Ya o gider ya da ben giderim!

Resti çekti: Ya o gider ya da ben giderim!

Trabzonspor, 3 ismi KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, 3 ismi KAP'a bildirdi!

Süper Lig devinden 1 transfer daha!

Süper Lig devinden 1 transfer daha!

Galatasaray bombayı patlatıyor!

Galatasaray bombayı patlatıyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bochum evinde galip

Bochum evinde galip

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

CANLI | Wolfsburg - Borussia Dortmund

CANLI | Wolfsburg - Borussia Dortmund

Almanya ligi hakkında karar açıklandı!

Almanya ligi hakkında karar açıklandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖZET | Bayern Münih - Fortuna Düsseldorf maç sonucu: 5-0

Bayern Münih gol oldu, yağdı! Eski F.Bahçeli engel olamadı

Schalke 04 - Werder Bremen maç özeti: 0-1

Ozan Kabak’lı Schalke kayıplarda

Borussia Dortmund'da Haaland, Paderborn karşısında sakatlığı nedeniyle oynayamayacak

Dortmund'da sakatlık şoku!

ÖZET | Bochum -Holstein Kiel maç sonucu: 2-1

Bochum evinde galip

ÖZET | Fortuna Düsseldorf - Schalke 04 maç sonucu: 2-1

Kenan attı, Fortuna Düsseldorf kazandı

ÖZET | Hoffenheim - Köln maç sonucu: 3-1

Hoffenheim, 7 maç sonra galibiyetle tanıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.