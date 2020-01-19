ÖZET | Beşiktaş 1-2 Sivasspor maç sonucu

Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci yarı ilk maçında Sivasspor'la karşı karşıya geldi. Yüksek tempoda oynanan maçta Sivasspor Erdoğan Yeşilyurt ve Yatabare'nin golleri ile Beşiktaş'ı mağlup etti. Beşiktaş'ın tek sayısı 33. dakikada Adem Ljajic'ten geldi. Beşiktaş - Sivasspor maçı özeti ve maçın detayları haberimizde... BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ dakikada Beşiktaş’ta Caner’in kullandığı serbest vuruşta Sivas savunmasından seken topu önüne alan Gökhan Gönül sert şutu üstten auta çıktı. dakikada Sivasspor’un kazandığı serbest vuruşta topun başına Erdoğan Yeşilyurt geldi. Direkt kaleyi düşünen Erdoğan’ın şutunu kaleci Karius sektirince, top filelerle buluştu. 0-1 dakikada Atiba’nın pasını alan Adem Ljajic’in ceza sahası dışından çektiği sert şutu Samassa güçlükle kornere çeldi. dakikada sağ kanattan hızlı bir şekilde ceza alanı içine sarkan Gökhan Gönül, pasını penaltı noktasına çıkarmak istedi Araya Caner Osmanpaşa girdi ve ters vuruşla topu kornere yolladı. dakikada Beşiktaş, ceza sahası çizgisinin üzerinde serbest vuruş kazandı. Burak Yılmaz’ın sert şutunu Samassa tokatladı. Topu önünde bulan Adem Ljajic, düzgün bir kafa vuruşuyla beraberliği getiren golü kaydetti. 1-1 dakikada Atiba’nın pasını alan Adem Ljajic’in şutunu Samassa kolay kontrol etti. dakikada Fatih’in savunma arasına gönderdiği pasta kaleci ile karşı karşıya kalan Yatabere, düzgün vuruşla topu sağ köşeden filelere gönderdi. 1-2 BEŞİKTAŞ'TA 2 DEĞİŞİKLİK Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları nedeniyle birinci yarının son haftasında görev alamayan Burak Yılmaz ile Enzo Roco, Sivasspor karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Roco, Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta yedek soyunmuştu. Beşiktaş'ta ayrıca devre arası kampında sakatlanan Adem Ljajic de zorlu karşılaşmada takımını yalnız bırakmadı ve 11'de forma giydi. REBOCHO İLK 11'DE İlk yarının son karşılaşması olan Gençlerbirliği mücadelesinde yedek soyunan Pedro Rebocho da 18. hafta mücadelesinde ilk 11'de şans buldu. Beşiktaş'ta ayrıca Loris Karius, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Georges-Kevin N'Koudou, Domagoj Vida, Gökhan Gönül ve Caner Erkin ilk 11'de oynadı.

RUİZ CEZALI, LENS VE DORUKHAN SAKAT Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı Victor Ruiz, Sivasspor mücadelesinde görev alamadı. Beşiktaş'ta ayrıca sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ile Jeremain Lens de Sivasspor maçında oynayamadı. DOUGLAS 91 SONRA KADRODA Sivasspor karşısında yedek soyunan Douglas Santos, 91 gün sonra kadroya dahil edildi. Siyah-beyazlı formayla son olarak 19 Ekim 2019'daki MKE Ankaragücü maçında forma giyebilen Brezilyalı oyuncu, sakatlığı nedeniyle uzun süre takımından ayrı kalmak zorunda kalmıştı. Beşiktaş'ta ayrıca Utku Yuvakuran, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz ve Abdoulay Diaby, yedek soyundu. LİDER SİVASSPOR'DA 2 EKSİK Ligin ilk yarısını lider tamamlayan Sivasspor, ikinci devrenin ilk haftasına 3 oyuncusundan yoksun çıktı. Sivasspor'da cezalı Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Fernando, Beşiktaş karşısında görev alamadı. MAÇA İLGİ BÜYÜK Karşılaşmaya her iki takımın taraftarları büyük ilgi gösterdi. Vodafone Park tribünlerinin büyük bölümü dolarken mücadeleyi 35 bine yakın taraftar izledi. Sivassporlu taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek oldu.

Beşiktaşlı taraftarlar, açtıkları pankartla yangın felaketiyle karşı karşıya kalan Avustralya'ya destek verdi. Maçın hakemleri ve iki takım oyuncuları sahaya "Futbola şiddetle değil gönülden bağlanın" yazılı pankartla çıktı. BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇ DETAYLARI Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Kerem Ersoy

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Enzo Roco, Vida, Rebocho, Atiba, Elneny, N'Koudou, Caner , Adem Ljajic, Burak Yılmaz

Yedekler: Utku, Douglas, Rıdvan, Kartal Kayra, Necip, Oğuzhan, Boyd, Umut, Güven, Diaby

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

D.G. Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ziya, Fatih , Erdoğan Yeşilyurt, Emre Kılınç, Yatabare

Yedekler: Ali Şaşal, Muammer, Barış, Papp, Yasin Öztekin, Volkan Eğri, Traore, Armin Djerlek, Isaac Cofie, Arouna Kone

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Adem Ljajic (dk. 33) (Beşiktaş), Erdoğan Yeşilyurt (dk. 7), Yatabare (dk. 45) (D.G. Sivasspor)

Sarı Kartlar: Roco (Beşiktaş), Emre Kılınç (D.G.Sivasspor)

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