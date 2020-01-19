ÖZET | Beşiktaş 1-2 Sivasspor maç sonucu

Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci yarı ilk maçında Sivasspor'la karşı karşıya geldi. Yüksek tempoda oynanan maçta Sivasspor Erdoğan Yeşilyurt ve Yatabare'nin golleri ile Beşiktaş'ı mağlup etti. Beşiktaş'ın tek sayısı 33. dakikada Adem Ljajic'ten geldi. Beşiktaş - Sivasspor maçı özeti ve maçın detayları haberimizde...
Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları nedeniyle birinci yarının son haftasında görev alamayan Burak Yılmaz ile Enzo Roco, Sivasspor karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Roco, Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta yedek soyunmuştu.
Beşiktaş'ta ayrıca devre arası kampında sakatlanan Adem Ljajic de zorlu karşılaşmada takımını yalnız bırakmadı ve 11'de forma giydi.
İlk yarının son karşılaşması olan Gençlerbirliği mücadelesinde yedek soyunan Pedro Rebocho da 18. hafta mücadelesinde ilk 11'de şans buldu.
Beşiktaş'ta ayrıca Loris Karius, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Georges-Kevin N'Koudou, Domagoj Vida, Gökhan Gönül ve Caner Erkin ilk 11'de oynadı.
Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı Victor Ruiz, Sivasspor mücadelesinde görev alamadı.
Beşiktaş'ta ayrıca sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ile Jeremain Lens de Sivasspor maçında oynayamadı.
Sivasspor karşısında yedek soyunan Douglas Santos, 91 gün sonra kadroya dahil edildi.
Siyah-beyazlı formayla son olarak 19 Ekim 2019'daki MKE Ankaragücü maçında forma giyebilen Brezilyalı oyuncu, sakatlığı nedeniyle uzun süre takımından ayrı kalmak zorunda kalmıştı.
Beşiktaş'ta ayrıca Utku Yuvakuran, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz ve Abdoulay Diaby, yedek soyundu.
Ligin ilk yarısını lider tamamlayan Sivasspor, ikinci devrenin ilk haftasına 3 oyuncusundan yoksun çıktı.
Sivasspor'da cezalı Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Fernando, Beşiktaş karşısında görev alamadı.
Karşılaşmaya her iki takımın taraftarları büyük ilgi gösterdi.
Vodafone Park tribünlerinin büyük bölümü dolarken mücadeleyi 35 bine yakın taraftar izledi. Sivassporlu taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek oldu.
Beşiktaşlı taraftarlar, açtıkları pankartla yangın felaketiyle karşı karşıya kalan Avustralya'ya destek verdi.
Maçın hakemleri ve iki takım oyuncuları sahaya "Futbola şiddetle değil gönülden bağlanın" yazılı pankartla çıktı.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Kerem Ersoy
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Enzo Roco, Vida, Rebocho, Atiba, Elneny, N'Koudou, Caner , Adem Ljajic, Burak Yılmaz
Yedekler: Utku, Douglas, Rıdvan, Kartal Kayra, Necip, Oğuzhan, Boyd, Umut, Güven, Diaby
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
D.G. Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ziya, Fatih , Erdoğan Yeşilyurt, Emre Kılınç, Yatabare
Yedekler: Ali Şaşal, Muammer, Barış, Papp, Yasin Öztekin, Volkan Eğri, Traore, Armin Djerlek, Isaac Cofie, Arouna Kone
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Adem Ljajic (dk. 33) (Beşiktaş), Erdoğan Yeşilyurt (dk. 7), Yatabare (dk. 45) (D.G. Sivasspor)
Sarı Kartlar: Roco (Beşiktaş), Emre Kılınç (D.G.Sivasspor)
Fatih Terim'den şampiyonluk ve Arda Turan açıklaması
Alexander Sörloth 18. haftada rekor kırdı
Aslan 2020'de dolu dizgin
Fırtına'dan tarihi fark!
Vedat Muriqi'den kırmızı kart açıklaması
Hakan Çalhanoğlu'ndan İbrahimovic itirafı
Dilmen'den Vedat Muriqi sözleri
Ara transferde bir bomba daha patladı
Haaland Dortmund'u uçurdu!
Güney Kıbrıs’ta şike şoku
Ara transferde bir bomba daha patladı
Avrupa'da bir flaş transfer daha açıklandı
Beşiktaş'tan 1. Lig ekibine gitti
Yunus Mallı'nın yeni takımı belli oldu
Altay, Kerim Avcı'yı kiraladı
Beşiktaş'ta Avcı krizi
Okuyucu Yorumları 34 yorum