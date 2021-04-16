ÖZET | Beşiktaş 2-2 Ankaragücü

Son olarak 29. haftadaki Gaziantep maçına ilk 11'de çıkan 19 yaşındaki futbolcu, daha sonra oynanan Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarında yedek soyunmasına rağmen forma giymedi.

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacakken, Ankaragücü ise evinde Denizlispor'u konuk edecek.

Bu sonucun ardından üst üste 2 maç sonra puan kaybeden Beşiktaş, 2. sıradaki Fenerbahçe ile puan farkını 5'ye yükseltti ve 71 puanla zirvede yer aldı. 4 maçtır yenilmeyen Ankaragücü ise puanını 37 yaptı.

Beşiktaş'a üstünlüğü getiren golleri 45+4. ve 52. dakikalarda Kulusic kendi kalesine yaptığı vuruşlarla kaydetti. Ankaragücü'nün gollerini ise 65. ve 90+3. dakikalarda Paintsil penaltıdan attı. Öte yandan Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou, 5. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Korcan'ı geçemedi.

Süper Lig'in lideri Beşiktaş , 35. haftada evinde Ankaragücü 'nü konuk etti. Siyah beyazlılar, Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş - Ankaragücü maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

LARİN YENİDEN FORVETTE

Beşiktaş'ta forvet oyuncularının yokluğunda siyah-beyazlı takımın golcü oyuncularından Cyle Larin, yine siyah-beyazlı ekibin gol ayağı olarak görev aldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ağırlıklı olarak sol kanatta hücum oynattığı Larin, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un yaşadığı sakatlıklar sonrasında takımda forvet bölgesinde oynayan tek oyuncu olarak kaldı. Cenk Tosun ve Aboubakar'ın oynamadığı Kasımpaşa maçında yine forvette görev yapan Larin, ileri uçta etkili bir oyun ortaya koyamamış ve Beşiktaş karşılaşmayı 1-0 kaybetmişti.

Kanadalı futbolcu, bu sezon forma giydiği maçlarda ise 15 gol kaydetti.

JOSEF CEZASINI TAMAMLADI

Bu sezon Beşiktaş'ın en istikrarlı isimleri arasında yer alan Josef de Souza, sarı kart cezasının sona ermesinin ardından kadrodaki yerini aldı.

Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı maçta sarı kart gören Josef, cezalı duruma düştüğü için Erzurumspor deplasmanında forma giyememişti.

6 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Welinton Souza bu akşamki mücadelede kart görmeleri halinde 36. haftada oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında cezalı duruma düşecek.