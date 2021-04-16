ÖZET | Beşiktaş 2-2 Ankaragücü

Süper Lig'in lideri Beşiktaş, 35. haftada evinde Ankaragücü'nü konuk etti. Siyah beyazlılar, Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş - Ankaragücü maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Beşiktaş'a üstünlüğü getiren golleri 45+4. ve 52. dakikalarda Kulusic kendi kalesine yaptığı vuruşlarla kaydetti. Ankaragücü'nün gollerini ise 65. ve 90+3. dakikalarda Paintsil penaltıdan attı. Öte yandan Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou, 5. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Korcan'ı geçemedi.
Bu sonucun ardından üst üste 2 maç sonra puan kaybeden Beşiktaş, 2. sıradaki Fenerbahçe ile puan farkını 5'ye yükseltti ve 71 puanla zirvede yer aldı. 4 maçtır yenilmeyen Ankaragücü ise puanını 37 yaptı.
Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacakken, Ankaragücü ise evinde Denizlispor'u konuk edecek.
Beşiktaş'ın genç savunma oyuncusu Rıdvan Yılmaz, 5 maçlık aranın ardından ilk 11'e döndü.
Son olarak 29. haftadaki Gaziantep maçına ilk 11'de çıkan 19 yaşındaki futbolcu, daha sonra oynanan Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarında yedek soyunmasına rağmen forma giymedi.
Beşiktaş'ta forvet oyuncularının yokluğunda siyah-beyazlı takımın golcü oyuncularından Cyle Larin, yine siyah-beyazlı ekibin gol ayağı olarak görev aldı.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ağırlıklı olarak sol kanatta hücum oynattığı Larin, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un yaşadığı sakatlıklar sonrasında takımda forvet bölgesinde oynayan tek oyuncu olarak kaldı. Cenk Tosun ve Aboubakar'ın oynamadığı Kasımpaşa maçında yine forvette görev yapan Larin, ileri uçta etkili bir oyun ortaya koyamamış ve Beşiktaş karşılaşmayı 1-0 kaybetmişti.
Kanadalı futbolcu, bu sezon forma giydiği maçlarda ise 15 gol kaydetti.
Bu sezon Beşiktaş'ın en istikrarlı isimleri arasında yer alan Josef de Souza, sarı kart cezasının sona ermesinin ardından kadrodaki yerini aldı.
Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı maçta sarı kart gören Josef, cezalı duruma düştüğü için Erzurumspor deplasmanında forma giyememişti.
Beşiktaş'ta 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Welinton Souza bu akşamki mücadelede kart görmeleri halinde 36. haftada oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında cezalı duruma düşecek.
1' Rosier sağdan ceza sahasına girerek topu Oğuzhan Özyakup'a bıraktı. Oğuzhan, Badji'nin müdahalesi ile yerde kalınca hakem Halis Özkahya, VAR incelemesi sonrasında penaltı kararı verdi.
11' Oğuzhan Özyakup ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
45' Josef'in ara pasıyla ceza sahasına giren Larin'in sağ çaprazdan şutunda, kaleci topu ayaklarıyla kurtararak gole izin vermedi.
45+4' Beşiktaş öne geçti. Siyah-beyazlıların kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Ghezzal'ın ceza sahasına gönderdiği uzun top, Kulusic'e çarparak ağlarla buluştu: 1-0.
(ikinci yarıdan dakikalar birazdan...)
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Halis Özkahya, Hakan Yemişken, İlker Takpak
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Atiba, Josef, Ghezzal, Oğuzhan Özyakup (Dk. 18 Mensah), N'Koudou, Larin
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, Geraldo, İbrahim Akdağ, Alper Potuk, Paintsil, Badji (Dk. 31 Idriz), Emre Güral
Gol: Dk. 45+4 Kulusic (Kendi kalesine) (Beşiktaş)
Sarı kart: Dk. 31 Geraldo (MKE Ankaragücü)
Okuyucu Yorumları 0 yorum