ÖZET | Beşiktaş-Kasımpaşa: 3-0

15' Savunmadan gönderilen uzun pas sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Hodzic'in vuruşunda top direğin yanından auta çıktı ancak pozisyon sonlanınca ofsayt bayrağı da kalktı.

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son iki maçı kazanmayı başarmıştı. Kasımpaşa , deplasmanda oynadığı son yedi Süper Lig maçının sadece birini kazanabilmişti. İstanbul'da oynanan karşılaşma 3-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.

16' Sağ kanattan ceza alanına sokulmak isteyen Rosier yerde kaldı, Beşiktaş ceza alanının hemen dışından bir serbest vuruş kazandı.

17' Ghezzal bu duran topta doğrudan kaleyi denedi ancak onun vuruşunda top farklı şekilde üstten auta gitti.

20' PENALTI BEKLENTİSİ! Ghezzal ceza alanına sokulurken kontrolüne almak istediği top Brecka'nın koluna çarptı. Hakem bu pozisyonu devam ettirirken Beşiktaşlı oyuncular penaltı bekledi.

21' VAR tarafından bir süre incelenen pozisyonda herhangi bir ihlal tespit edilmedi. Oyun kaldığı yerden devam ediyor.

22' Rıdvan'ın derinlemesine pasıyla sol kanattan son çizgiye doğru hareketlenen N'Koudou topu önüne almak isterken kalesini terk eden Ramazan açıyı iyi kapattı ve tehlikeyi önleyen isim oldu.

26' Kasımpaşa'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrası arka direkte oluşan karambolde Fode Koita vuruş imkanı bulamadı, top kaleci Utku'da kaldı.

30' Varga'nın pasıyla savunma arkasına hareketlenen Tırpan'ın sağ kanattan ortasında savunmaya çarpan top kaleci Utku'da kaldı.