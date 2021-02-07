ÖZET | Beşiktaş-Konyaspor: 1-0

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş evinde Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi, 70 dakika 10 kişi oynayan Beşiktaş 1-0 kazandı.

Beşiktaş, 21. dakikada N'Sakala'nın 2. sarı kartı ve ardından kırmızı kartı görmesinin ardından uzun süre 10 kişi oynadığı maçta kalesini gole kapattı ve oyunun da hakimi oldu. Konyaspor, rakibinin eksik kalmasını değerlendirmek yerine geride beklemeyi tercih etti. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 81. dakikada Valentin Rosier kaydetti.

Bu sonucun ardından 2 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Beşiktaş 48 puanla zirvedeki Galatasaray ve Fenerbahçe ile puanını eşitledi. 6 maçtır kazanamayan Konyaspor ise 24 puanda kaldı.

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacakken, Konyaspor evinde Denizlispor'u konuk edecek.

EVİNDE YENİLGİ SERİSİ YOK

Evinde çıktığı son 10 Süper Lig maçının 9'unu kazanan Beşiktaş (1 mağlubiyet), tek mağlubiyetini bir önceki karşılaşmada Trabzonspor'dan aldı (1-2). Siyah-beyazlılar, Nisan 2012'den bu yana üst üste iki iç saha yenilgisi almıyor.