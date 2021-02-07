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ÖZET | Beşiktaş-Konyaspor: 1-0

07.02.2021 20:52 | Son Güncelleme:
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ÖZET | Beşiktaş-Konyaspor: 1-0

Son 2 haftada 5 puan kaybederek zirve yarışında kayıp yaşayan Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında kırmızı kart gören Beşiktaş pes etmedi ve maçı 1-0 kazandı.

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş evinde Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi, 70 dakika 10 kişi oynayan Beşiktaş 1-0 kazandı.

Beşiktaş, 21. dakikada N'Sakala'nın 2. sarı kartı ve ardından kırmızı kartı görmesinin ardından uzun süre 10 kişi oynadığı maçta kalesini gole kapattı ve oyunun da hakimi oldu. Konyaspor, rakibinin eksik kalmasını değerlendirmek yerine geride beklemeyi tercih etti. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 81. dakikada Valentin Rosier kaydetti.

Bu sonucun ardından 2 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Beşiktaş 48 puanla zirvedeki Galatasaray ve Fenerbahçe ile puanını eşitledi. 6 maçtır kazanamayan Konyaspor ise 24 puanda kaldı.

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacakken, Konyaspor evinde Denizlispor'u konuk edecek.

EVİNDE YENİLGİ SERİSİ YOK

Evinde çıktığı son 10 Süper Lig maçının 9'unu kazanan Beşiktaş (1 mağlubiyet), tek mağlubiyetini bir önceki karşılaşmada Trabzonspor'dan aldı (1-2). Siyah-beyazlılar, Nisan 2012'den bu yana üst üste iki iç saha yenilgisi almıyor.

DOMAGOJ VIDA CEZALI

Beşiktaş'ta 90. dakikada gördüğü kartın ardından sarı kart sınırına ulaşan Domagoj Vida, Gençlerbirliği maçında oynayamayacak.

SERGEN YALÇIN'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmaya göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Fraport TAV Antalyaspor karşısında ilk 11'de görevlendirdiği Atiba Hutchinson ile Georges-Kevin N'Koudou'yu yedek soyundurdu. Yalçın, bu oyuncuların yerine Necip Uysal ile Rachid Ghezzal'e şans verdi.

GÖKHAN TÖRE VE RIDVAN YILMAZ SAKAT

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ile Rıdvan Yılmaz, Konyaspor karşısında takımlarını yalnız bıraktı.

Uzun süreli sakatlığının ardında sahalara dönen Gökhan'ın sol ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık ve ödem tespit edilmişti.

Rıdvan Yılmaz ise Trabzonspor ile oynanan maçta sakatlanmıştı.

DORUKHAN VE MENSAH CEZALI

Beşiktaş'ta cezalı Dorukhan Toköz ile Bernard Mensah karşılaşmada görev alamadı.

Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Dorukhan, Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde olduğu gibi İttifak Holding Konyaspor maçında da forma giyemedi.

Fraport TAV Antalyaspor maçında bu sezonki 4. sarı kartını gören ve cezalı duruma düşen Mensah da takımını yalnız bıraktı.

YEDEK KULÜBESİNDE 2 KALECİ

Sakat ve cezalı oyunculardan dolayı sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta iki yedek kaleci Emre Bilgin ve Utku Yuvakuran kadroda yer aldı.

Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Francisco Montero, Oğuzhan Özyakup, Ajdin Hasic, Bilal Ceylan ve Serdar Saatçi yedek soyundu.

CENK TOSUN TRİBÜNDE

Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna dahil ettiği Cenk Tosun, maçı tribünden takip etti.

Siyah-beyazlı kulüp, Cenk Tosun'u İngiltere'nin Everton takımından sezon sonuna kadar kiralamıştı.

İki takım oyuncuları, Epilepsi ile Savaş Derneğinin "Epilepsi için bak" kampanyasına destek amacıyla için bu hastalığın global rengi olan mor gözlükleri takarak sahaya çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9' dakikada Ghezzal'ın ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak kaleci Eray'da kaldı.

11' dakikada sol taraftan Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda Aboubakar arka direkte meşin yuvarlağa kafayla vurdu, top az farkla dışarı çıktı.

21' dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Fabrice N'Sakala 15. dakikada gördüğü sarı kartın ardından Jevtovic'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını alıp, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

38' dakikada Ghezzal'ın ceza sahası önüne getirdiği topu Konyaspor savunması uzaklaştırmak isterken, meşin yuvarlak De Souza'nın önünde kaldı. Siyah-beyazlı futbolcunun sert şutunda top üstten auta gitti.

47'nci dakikada Shengelia'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Sekidika'nın ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

54'üncü dakikada Beşiktaş serbest vuruş kazandı. Ghezzal'ın ortasında ceza sahası içinde Welinton'un kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

81'inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Atiba'nın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Rosier'in vuruşunda top kaleci Eray'ın altından ağlara gitti: 1-0.

83'üncü dakikada Larin'in pasıyla topla buluşan N'Koudou'nun ceza sahasına girer girmez plasesini yaptı. Meşin yuvarlak yan direkten auta gitti.

90+2'nci dakikada Beşiktaş yarı alanında topla buluşan Larin, hızlı rakip sahaya geçti. Rakiplerinden sıyrıldıktan sonra sağ çaprazdan ceza sahasına giren Larin'in sert şutunda top farklı şekilde auta gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

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