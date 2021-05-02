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ÖZET | Borussia Dortmund - Holstein Kiel maç sonucu: 5-0

02.05.2021 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Kupası yarı final karşılaşmasında sahasında 2. Lig takımlarından Holstein Kiel'i 5-0 yenen Borussia Dortmund finale yükseldi.

ÖZET | Borussia Dortmund - Holstein Kiel maç sonucu: 5-0

Signal Iduna Stadı'nda oynanan karşılaşmada Borussia Dortmund, 16. ve 23. dakikalarda Giovanni Reyna, 26. dakikada Marco Reus, 32. dakikada Thorgan Hazard ve 41. dakikada Jude Bellingham'ın golleriyle ilk yarıyı 5-0 önde tamamlandı.

İkinci yarıda başka gol olmayınca sarı-siyahlılar müsabakadan 5-0 galip ayrıldı. Bu galibiyetle Almanya Kupası'nda 10. kez finale yükselen Borussia Dortmund 13 Mayıs'ta Berlin Olimpiyat Stadı’nda Leipzig ile karşılaşacak. Leipzig diğer yarı final karşılaşmasında dün Werder Bremen'i 2-1 mağlup etmişti.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

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Borussia Dortmund Almanya
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