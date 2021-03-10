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ÖZET | Borussia Dortmund - Sevilla maç sonucu: 2-2

10.03.2021 09:05 | Son Güncelleme:
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ÖZET | Borussia Dortmund - Sevilla maç sonucu: 2-2

Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında Dortmund, sahasında Sevilla'yı ağırladı. İlk maçı 3-2 kazanan Dortmund, rövanştan 2-2 eşitlikle ayrılarak çeyrek finale yükseldi. FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, ev sahibi Dortmund'un 48.dakikada attığı golü VAR incelemesi sonucu öncesinde faul olduğuna karar vererek iptal etti ve penaltıya hükmetti. Topun başına gelen Haaland penaltıyı kaçırdı ancak Cüneyt Çakır penaltıyı tekrarlattı. Cüneyt Çakır verdiği kararlarla maça damga vurdu.

Borussia Dortmund, golcüsü Erling Haaland'ın yıldızlaştığı maçta Sevilla karşısında turu almayı başardı. İlk yarıya baskılı başlayan taraf Sevilla olsa da 35. dakikada Erling Haaland golü bulunca devre, Dortmund'un 1-0 üstünlüğü ile tamamladı.

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İkinci devrenin başında Dortmund'un Norveçli oyuncusu Haaland topu ağlara gönderdi ancak hakem Cüneyt Çakır VAR incelemesinin ardından golü iptal ederek penaltı kararı verdi.

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Topun başına gelen Haaland penaltıyı kaçırdı ancak Cüneyt Çakır penaltıyı tekrarlattı. Bir kez daha topun başına gelen Haaland 54. dakikada bu kez ağları sarstı.

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Mücadeleden vazgeçmeyen Sevilla, 68. dakikada kazandığı penaltıyı En-Nesyri ile gole çevirerek farkı bire indirdi.

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(2-1) Dengeli devam eden devrenin uzatma dakikalarında En-Nesyri bir kez daha ağları havalandırdı ve dakika 90+6'yı gösterirken skor 2-2 oldu.

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Beraberlikle sona eren mücadelede tur atlayan taraf Dortmund oldu.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA


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Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Çakır Borussia Dortmund
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 7 yorum
Türkiye'de yönettiği ve de VAR Hakemi olduğu maçları da biliyoruz, dışarda Aslan ülkemizde kedi. İnşallah FIFA'da anlar çok yakında maçına göre hakemlik yaptığını bütün kokartlarını geri alır.
cüneyt cakir in macasi yiyorsa fener maclarindada ayni karar versin o zaman büyük hakem oldugunu kabul edecegiz
geçen sene kadıköyde nkodu yu cezasahasında formadan çekip formayı uzattılar ip gibi gözünün önünde onu vermedi

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