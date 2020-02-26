ÖZET | Braga-Rangers maç sonucu: 0-1 (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ilk maçı Hagi'nin attığı iki golle 3-2 kazanan Rangers deplasmanda Braga ile karşılaştı.

HAGI PENALTI KAÇIRDI

İki takımın da kontrollü bir futbol sergilediği maçta ilk yarının son dakikasında Ianis Hagi kazanılan penaltıyı gole çeviremedi ve devre 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda toparlanan Hagi, 61. dakikada asisti yaptı, Ryan Kent takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Rangers adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu.

