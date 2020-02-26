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ÖZET | Braga-Rangers maç sonucu: 0-1 (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 26.02.2020 21:55 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Rangers deplasmanda Braga'yı 1-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. Rangers'a galibiyeti Hagi'nin asistinde Ryan Kent'in golü getirdi. Ianis Hagi maçta bir de penaltı kaçırdı. Rangers, ilk maçı sahasında 3-2'lik skorla kazanmıştı.

ÖZET | Braga-Rangers maç sonucu: 0-1 (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ilk maçı Hagi'nin attığı iki golle 3-2 kazanan Rangers deplasmanda Braga ile karşılaştı.

HAGI PENALTI KAÇIRDI

İki takımın da kontrollü bir futbol sergilediği maçta ilk yarının son dakikasında Ianis Hagi kazanılan penaltıyı gole çeviremedi ve devre 0-0 sona erdi.

Hagi penaltı

İkinci yarıda toparlanan Hagi, 61. dakikada asisti yaptı, Ryan Kent takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Rangers adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu.

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Anahtar Kelimeler:
braga ianis hagi rangers Ryan Kent

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