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ÖZET | Brighton - Manchester City maç sonucu: 0-5

İNGİLTERE HABERLERİ  | 12.07.2020 08:44 | Son Güncelleme

Premier Lig'de Manchester City, 35. hafta mücadelesinde Brighton'ı deplasmanda 5-0 yenerken Raheem Sterling maçta yıldızlaştı.

ÖZET | Brighton - Manchester City maç sonucu: 0-5

Premier Lig'in 35. haftasında Manchester City, deplasmanda Brighton & Hove Albion'la karşı karşıya geldi.

American Express Community'de oynanan karşılaşmayı Manchester City 5-0 kazanarak haftayı galibiyetle kapattı.

Maçta gol perdesini 21. dakikada Sterling, Jesus'un asistinde kaydetti. 44. dakikada bu kez Gabriel Jesus kaydederek ilk yarının skorunu belirledi.

Ev sahibi Brighton maç boyu pek bir varlık gösteremezken adeta City'nin pas akışını izledi ve 53. dakikada Sterling bir kez daha sahneye çıkararak farkı üçe çıkardı. 56. dakikada Gabriel Jesus ikinci asistinde Bernardo Silva'yı topla buluşturdu ve fark 4'e çıktı. 81. dakikada Sterling'in yetenek dolu golüyle skor 5-0'a geldi ve maç sona erdi.

Öte yandan Raheem Sterling, bu sezonki 30. Premier Lig maçında 17 gole ulaşarak Agüero'yu geçti ve bu sezon ligde takımının en golcü ismi oldu.

Bu sonuçla Manchester City şampiyon Liverpool'un arkasında 72 puana yükseldi, Brighton ise 36 puanda kaldı.

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