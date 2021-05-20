ÖZET | Burnley - Liverpool maç sonucu: 0-3

Ligin 37. haftasında UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılma mücadelesi veren Liverpool, ligde kalma mücadelesi veren Burnley'le Turf Moor Stadı’nda karşı karşıya geldi. Konuk ekip Liverpool, 43. dakikada Roberts Firmino’nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Alman teknik direktör Jurgen Klopp’un öğrencileri 52. dakikada Nathaniel Philips ve 88. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain’in attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak takımının 18 kişilik kadrosunda yer almadı.
KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA
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