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  4. ÖZET | Bursaspor 2-1 Hatayspor maç sonucu

ÖZET | Bursaspor 2-1 Hatayspor maç sonucu

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 28.12.2019 18:52 | Son Güncelleme

Bursaspor, TFF 1. Lig'in lideri Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek 3 hafta aradan sonra kazandı. Hatayspor, 7 hafta sonra ilk kez kaybetti ancak ilk yarıyı lider noktaladı. Bursaspor - Hatayspor maç özeti ve detayları haberimizde...

ÖZET | Bursaspor 2-1 Hatayspor maç sonucu

TFF 1’inci Lig’in 17’nci haftasında Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda lider Hatayspor’u ağırladı. İlk yarısı Yevgen Seleznov ve Caner Hüseyin Bağ’ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona eren maçın ikinci yarısı nefes kesti. Her iki takımın da önemli pozisyonlar yakaladığı mücadelede son gülen Bursaspor oldu. Yeşil beyazlılar, 90+1’inci dakikada Burak Altıparmak’ın golüyle 2-1 galip geldi. Bursaspor - Hatayspor maç özeti ve detayları haberimizde...

Bu sonucun ardından Hatayspor’un 5 maçlık galibiyet serisi son buldu. Bursaspor puanını 27’ye yükseltirken, Hatayspor 36 puanda kaldı.

BURSASPOR - HATAYSPOR MAÇ ÖZETİ

Maçın ilk bölümlerine baskılı başlayan Bursaspor, 10’uncu dakikada golü buldu. Hatayspor’da orta alanda yapılan pas hatası sonrası araya giren Yevgen Seleznov, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Sağ çaprazdan düzgün bir vuruş yapan Seleznov, meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelere gönderdi: 1-0

Golden sonra da baskısını sürdüren Bursaspor, 15’inci dakikada ikinci gole yaklaştı. Kubilay Kanatsızkuş’un pasıyla topu önünde bulan Onur Atasayar’ın şutunda kaleci Akın Alkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

İlk yarının sonlarına doğru oyuna denge getiren Hatayspor, 45’inci dakikada eşitliği sağladı. Konuk ekibin sağ kanattan gelişen atağında Selim Ilgaz’ın yaptığı ortada topa iyi yükselen Caner Hüseyin Bağ, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

Bursaspor gole yaklaştı. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası Kubilay Kanatsızkuş’un yapmış olduğu kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına dönerken, topu önünde bulan Kubilay bir kez daha şansını kafayla denedi ancak meşin yuvarlak bu kez de uzak kale direğinin hemen yanından dışarı çıktı.

Hızlı hücumlarla pozisyonlar bulan Hatayspor, 82’nci dakikada gole yaklaştı. Sol kanattan içeriye doğru gönderilen topa Bursaspor savunmasının müdahalesi yetersiz kaldı. Topu önünde bulan Gökhan Karadeniz bekletmeden vuruşunu yaptı ancak kaleci Çağlar Şahin Akbaba ağlara yönelen topa son anda ayağıyla müdahale ederek mutlak golü önledi.

Bursaspor, 90+1’inci dakikada öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Onur Atasayar’ın orta şut karışımı yaptığı vuruş uzak kale direğine çarparak sekti ve kaleci Akın Alkan’ı yanılttı. Kale ağzında topu önünde bulan Burak Altıparmak ise yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.

Bursaspor, sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

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