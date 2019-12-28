ÖZET | Bursaspor 2-1 Hatayspor maç sonucu

TFF 1’inci Lig’in 17’nci haftasında Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda lider Hatayspor’u ağırladı. İlk yarısı Yevgen Seleznov ve Caner Hüseyin Bağ’ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona eren maçın ikinci yarısı nefes kesti. Her iki takımın da önemli pozisyonlar yakaladığı mücadelede son gülen Bursaspor oldu. Yeşil beyazlılar, 90+1’inci dakikada Burak Altıparmak’ın golüyle 2-1 galip geldi. Bursaspor - Hatayspor maç özeti ve detayları haberimizde...

Bu sonucun ardından Hatayspor’un 5 maçlık galibiyet serisi son buldu. Bursaspor puanını 27’ye yükseltirken, Hatayspor 36 puanda kaldı.

BURSASPOR - HATAYSPOR MAÇ ÖZETİ

Maçın ilk bölümlerine baskılı başlayan Bursaspor, 10’uncu dakikada golü buldu. Hatayspor’da orta alanda yapılan pas hatası sonrası araya giren Yevgen Seleznov, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Sağ çaprazdan düzgün bir vuruş yapan Seleznov, meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelere gönderdi: 1-0

Golden sonra da baskısını sürdüren Bursaspor, 15’inci dakikada ikinci gole yaklaştı. Kubilay Kanatsızkuş’un pasıyla topu önünde bulan Onur Atasayar’ın şutunda kaleci Akın Alkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.