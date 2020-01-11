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  4. ÖZET | Cagliari-Milan maç sonucu: 0-2 (Ibrahimovic ilk golünü attı)

ÖZET | Cagliari-Milan maç sonucu: 0-2 (Ibrahimovic ilk golünü attı)

İTALYA HABERLERİ  | 11.01.2020 19:07 | Son Güncelleme

Serie A'nın 19. haftasında Milan deplasmanda karşılaştığı Cagliari'yi 2-0 mağlup etti. Milan'a galibiyeti Rafael Leao ve Zlatan Ibrahimovic'in golleri getirdi.

ÖZET | Cagliari-Milan maç sonucu: 0-2 (Ibrahimovic ilk golünü attı)

İtalya Serie A Ligi 19. hafta mücadelesinde Cagliari ile AC Milan, Sardegna Arena'da karşı karşıya geldi.

Milan'a 3 puanı getiren golleri 46. dakikada Rafael Leao ve 64. dakikada Zlatan Ibrahimovic kaydetti.

HAKAN ÇALHANOĞLU 64 DAKİKA OYNADI

Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 64. dakikada yerini Giacomo Bonaventura'ya bıraktı.

Bu sonuçla Milan puanını 25'e yükseltti ve 8. sıraya çıktı. Cagliari ise 29 puanla 6. sırada kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Cagliari-Milan zlatan ibrahimovic Rafael Leao

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