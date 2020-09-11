ÖZET | Çaykur Rizespor 1-2 Fenerbahçe

Süper Lig'in ilk maçında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Kıran kırana geçen mücadelede Çaykur Rizespor'un öne geçmesine rağmen Fenerbahçe art arda bulduğu gollerle 2-1'lik skorla maçtan galip ayrıldı. Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Fenerbahçe'de Caner Erkin, 32. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı. Rizespor'u öne geçiren golü 59. dakikada Milan Skoda kafa vuruşuyla attı. Fenerbahçe'de ise eşitliği 76. dakikada Gökhan Gönül attı. Bu golün asistini Caner Erkin yaptı.
Fenerbahçe'ye galibiyet golünü getiren isim 87. dakikada penaltıdan Jose Sosa attı.
Sarı lacivertli ekip bu sonuçla birlikte yeni sezona 3 puanla başladı. Ev sahibi Rizespor ise ilk hafta puanla tanışamadı.
Fenerbahçe, ikinci haftada 21 Eylül Pazartesi saat 20.00'de ligin yeni takımlarından Hatayspor'u konuk edecek. Çaykur Rizespor ise 20 Eylül Pazar saat 16.00'da Kasımpaşa'ya konuk olacak.
Süper Lig'de 2020-2021 sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut 3 yeni transfere ilk 11'de yer verdi.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmada Bulut, 3 yeni transferden Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Mame Thiam'ı ilk on birde görevlendirdi.
Gökhan Gönül, Süper Ligde 4 yıl 3 ay 15 gün, Caner Erkin ise 4 yıl 5 ay 2 gün sonra yeniden sarı-lacıvertli forma altında sahaya çıktı. Gökhan Gönül, 4 yıl aradan sonra ilk maçına kaptan olarak çıktı.
Yeni transferlerden Sosa, Sinan Gümüş, Lemos ve Valencia karşılaşmada yedek soyundu.
Fenerbahçe ile sezon başında sözleşme imzalayan Erol Bulut takımının başında ilk resmi maçına çıktı.
Bulut, geçen sezon Aytemiz Alanyaspor ile Çaykur Rizespor'a karşı ilk maçını 5-2 kazanmış deplasmanda ise rakibi ile 1-1 berabere kalmıştı.
Öte yandan Paraguaylı golcü oyuncu Samudio, Çaykur Rizespor forması ile 100. maçına çıktı. Maç öncesi Samudio'ya kulüp başkanı Hasan Kartal plaket verdi.
dakikada Samudio'nun ara pasında sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Melnjak'ın bekletmeden vuruşunda, defansa çarpan top az farkla kornere çıktı. Kornerden gelen top kaleci Altay Bayındır'da kaldı.
dakikada kazanılan faul atışında Caner Erkin'in soldan ceza sahası içerisine ortasında altıpas içerisinde Serdar Aziz'in kafa vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, yerden sekerek filelere gitmekte olan meşin yuvarlağı son anda parmaklarının ucu ile çelmeyi başardı.
dakikada Deniz Türüç ile paslaşan Frrey'in sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında ön direkte Thiam'ın bekletmeden vuruşunda, top yan filelerde kaldı.
dakikada Video Yardımcı Hakemden (VAR) gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen maçın hakemi Arda Kardeşler, Selim Ay'ın ceza sahası içerisindeki elle müdahalesinde penaltı noktasını gösterdi.
dakikada Caner Erkin'in vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, kendi soluna yatarak penaltı vuruşunda topu çelmeyi başardı.
dakikada Fenerbahçe defansındaki son adam Serdar Aziz'i geçen Boldrin'in ceza sahası içerisinde yerden vuruşunda iyi kapanan kaleci Altay Bayındır topu çelmeyi başardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
dakikada sağ kanattan Gökhan Gönül’ün ortasında hareketlenen Deniz Türüç’ün vuruşunda top kaleci Gökhan Akkan’da kaldı.
dakikada Boldrin’in kullandığı köşe vuruşuna ceza sahasında Samudio kafayı vurdu, kaleci Altay kurtardı. Ardından seken topa Abdullah kafayı vurdu, top üst direğe çarpıp dışarı gitti.
dakikada Melnjak’ın sol kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında çok iyi yükselen Skoda’nın kafa vuruşunda top kaleci Altay’ın bakışları arasında ağlarla buluştu. 1-0
dakikada Caner’in sağ kanattan yaptığı ortasına kale önünde Valencia dokunamadı ve top auta çıktı.
dakikada Caner’in kullandığı köşe vuruşuna ön direkte Gökhan Gönül kafayı vurdu. Topu, kaleci Gökhan gol çizgisini geçtikten sonra çıkarabildi. 1-1
dakikada Fenerbahçe’de Frey’in ceza sahasının sol çaprazından çektiği şutunu kaleci Gökhan kornere çeldi.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Arda Kardeşler, İsmail Şencan, Hakan Yemişken
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Selim Ay, Chatziisaias, Melnjak, Baiano, Abdullah Durak, Vetrih, Boldrin, Samudio, Skoda
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Zanka, Caner , Tolga Ciğerci, Gustavo, Deniz Türüç, Thiam, Ferdi Kadıoğlu, Frey
Goller: Skoda (dk. 59) (Çaykur Rizespor), Gökhan (dk. 75), Sosa (dk. 87) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Ferdi, Sinan (Fenerbahçe)
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