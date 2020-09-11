ÖZET | Çaykur Rizespor 1-2 Fenerbahçe

Süper Lig'in ilk maçında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Kıran kırana geçen mücadelede Çaykur Rizespor'un öne geçmesine rağmen Fenerbahçe art arda bulduğu gollerle 2-1'lik skorla maçtan galip ayrıldı. Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Fenerbahçe'de Caner Erkin, 32. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı. Rizespor'u öne geçiren golü 59. dakikada Milan Skoda kafa vuruşuyla attı. Fenerbahçe'de ise eşitliği 76. dakikada Gökhan Gönül attı. Bu golün asistini Caner Erkin yaptı.

Fenerbahçe'ye galibiyet golünü getiren isim 87. dakikada penaltıdan Jose Sosa attı.

Sarı lacivertli ekip bu sonuçla birlikte yeni sezona 3 puanla başladı. Ev sahibi Rizespor ise ilk hafta puanla tanışamadı.

Fenerbahçe, ikinci haftada 21 Eylül Pazartesi saat 20.00'de ligin yeni takımlarından Hatayspor'u konuk edecek. Çaykur Rizespor ise 20 Eylül Pazar saat 16.00'da Kasımpaşa'ya konuk olacak.

FENERBAHÇE'NİN 3 YENİ TRANSFER İLK 11'DE

Süper Lig'de 2020-2021 sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut 3 yeni transfere ilk 11'de yer verdi.