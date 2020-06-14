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ÖZET | Çaykur Rizespor-Galatasaray: 2-0

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.06.2020 23:13 | Son Güncelleme

Koronavirüs sonrası Galatasaray ilk kez sahaya çıktı. Sarı-Kırmızılı takım 27. hafta maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Sıkı bir çekişmenin sahne olduğu maçı Rizespor 2-0 kazandı.

Galatasaray, , Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Galatasaray’da Marcao sakatlığından dolayı forma giyemedi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle uzun süre ara verilen ligdeki son maçını 15 Mart’ta Türk Telekom Stadı’ndaki seyircisiz derbide Beşiktaş ile yapan sarı-kırmızılı ekip, 91 gün aradan sonra karşılaşmaya çıktı.

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MARCAO OYNAMADI

Galatasaray’da Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao Teixeira, sakatlığı nedeniyle Çaykur Rizespor müsabakasında görev yapamadı. Yaklaşık 10 gün önce antrenmanda sakatlanan ve sol yan bağlarında ikinci derece hasar tespit edilen 24 yaşındaki stoper, bir süre daha takımdan ayrı kalacak.

100'LER KULÜBÜNE GİRDİ

Galatasaray'da Brezilyalı oyuncu Mariano, bugün Galatasaray formasıyla 100. resmi maçına çıktı...

  1. dakikanın içinde henüz 45. saniyede Çaykur Rizespor, savunmanın arkasına hareketlenen Skoda ile gole yaklaştı. Galatasaray savunmasındaki anlaşmazlığı değerlendirmek isteyen Skoda'nın savunmanın arkasına sarktıktan sonra ceza sahası dışından yaptığı aşırtma vuruş, kaleci Muslera'da kaldı.

  • dakikada Ryan Donk'un Rizespor savunması arkasına sarkan Onyekuru'ya attığı uzun topta Moroziuk araya girdi. Ukraynalı oyuncunun kaleye yönelen müdahalesinde kaleci Tarık, topu kontrol etmeyi başardı.

  • dakikada Çaykur Rizespor, ceza sahası dışı sağ çaprazdan serbest vuruş şansı yakaladı. Melnjak'ın yaptığı vuruş, barajdan geri döndü.

    • SARI KART | Karşılaşmanın 7. dakikasında Melnjak, savunmadan dönen vuruşu sonrası ikinci şansı ararken Ömer Bayram'a yaptığı müdahale nedeniyle karşılaşmanın ilk sarı kartını gördü.

    1. dakikada Çaykur Rizespor'un soldan gelişen atağında Melnjak'ın sağ ayağına alarak yaptığı orta, Muslera'da kaldı.

      MUSLERA ŞOKU!

      Galatasaray'da Fernando Muslera, Skoda'nın karşı karşıya pozisyonunu çıkardıktan sonra yaşanan çarpışma sonrası yerden kalkamadı. Skoda'nın pozisyon içerisinde sol dizi, Muslera'nın sağ ayak bileğine doğru geldi ve 14. dakikada yerde kalan Uruguaylı kaleci için sağlık görevlileri sahaya girdi.

    Oyuna devam edemeyeceği belirtilen kaleci için uzun bir tedavi gerçekleştirildi ve Uruguaylı kaleci için 21. dakikada ambulans istendi. Başarılı file bekçisi, 25. dakikada ambulans ile sahayı terk etti.

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    Oyuna devam edemeyeceği belirtilen kaleci için uzun bir tedavi gerçekleştirildi ve Uruguaylı kaleci için 21. dakikada ambulans istendi. Başarılı file bekçisi, 25. dakikada ambulans ile sahayı terk etti.

    OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

    1. dakikada sakatlanan Fernando Muslera'nın yerine Galatasaray'da Okan Kocuk oyuna dahil oldu.

    2. dakikada Çaykur Rizespor'un sağ kanattan gelişen atağında yapılan ortayı Ahmet Çalık uzaklaştırmak isterken dönen topa Diomande'nin yaptığı vuruş farklı şekilde auta gitti.

    3. dakikada Samudio'nun sol kanattan yaptığı ortada, Ryan Donk araya girerek topu uzaklaştırmayı başardı.

    PENALTI | 40. dakikada Rizespor'da topla birlikte ceza sahasına giren Samudio, Saracchi'nin müdahalesi sonucunda yerde kaldı ve ev sahibi ekip penaltı kazandı.

    RİZESPOR ÖNE GEÇTİ!

    1. dakikada Çaykur Rizespor'da Skoda'nın kullandığı penaltıyı Okan Kocuk çıkarmayı başarsa da dönen topta Çek oyuncu, takımını 1-0 öne geçirdi.

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    +14 DAKİKA UZATMA

    İlk yarının sonuna 14 dakikalık süre ilave edildi.

    1. dakikada Galatasaray'ın sağ kanattan paslaşarak kullandığı kornerde Ömer Bayram'ın yaptığı ortayı Rizespor savunmasında Melnjak, topu çıkarmayı başardı.

    45+9. dakikada Galatasaray, Ömer Bayram'ın yerde kalmasıyla kazandığı serbest vuruş şansını değerlendiremedi. Ryan Donk'un ceza sahası dışından yaptığı vuruş, farklı şekilde auta gitti.

    45+13. dakikada Galatasaray sağ kanattan oldukça etkili geldi. Falcao'nun indirdiği topta ceza sahası içinde Mariano'nun altı pasa çevirdiği topu Moroziuk, kornere uzaklaştırdı.

    45+15. dakikada Galatasaray'da ceza sahası dışı sol çaprazda Feghouli, Moroziuk'un müdahalesi ile yerde kaldı.

    45+16. dakikada Falcao'nun kullandığı serbest vuruş, üstten dışarı gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0'lık Çaykur Rizespor üstünlüğüyle sona erdi.

    OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

    Galatasaray'da Ahmet Çalık oyundan çıkarken Florin Andone oyuna girdi. Mario Lemina, savunmada Donk'un yanına geçti. Sarı-Kırmızılılar'da Ömer Bayram'ın yerine de Emre Akbaba oyuna dahil oldu.

    Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

    1. dakikada Galatasaray'da Saracchi'nin sol kanattan yaptığı ortaya Andone'nin ceza sahası içindeki kafa vuruşu kaleci Tarık'ın kontrolünde yandan dışarı gitti.

      FARK 2'YE ÇIKTI!

    2. dakikada Çaykur Rizespor, Tunay Torun ile farkı 2'ye çıkardı. Uzun topta Samudio kafayla indirirken Skoda'nın içeri çevirdiği topu Lemina uzaklaştıramadı ve altı pasta Tunay Torun, topu ağlara gönderen isim oldu: 2-0

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    1. dakikada Galatasaray, çok net bir fırsat yakaladı. Feghouli'nin ceza sahası içinde sağ kanattan çevirdiği topa Onyekuru, altı pasın üzerinden vuruşunu yaptı. Yakın mesafeden yaptığı vuruşu kaleci Tarık, kritik bir kurtarışla kornere yolladı.

    Maçın 59. dakikasında Mariano, topu Samudio'dan kurtarırken Rizesporlu oyuncu yaptığı hareket sonucunda sarı kart gördü.

    1. dakikada Galatasaray, sol kanattan Seri ile serbest vuruş kullandı. Tarık'ın uzaklaştırdığı topta sağ kanattan Mariano yeniden bir orta şansı yakaladı. Brezilyalı oyuncunun içeri kestiği topta Andone'nin yaptığı kafa vuruşu auta gitti.

      CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

    2. dakikada Ryan Donk, Skoda ile girdiği mücadele sonrasında sarı kart gördü ve önümüzdeki hafta oynanacak Gaziantep FK maçında cezalı duruma düştü.

    3. dakikada Galatasaray, sol kanattan gelirken Emre Akbaba'nın ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruş Rizespor savunmasından geri döndü.

    Çaykur Rizespor'da 67. dakikada Tunay Torun ve Garmash kenara gelirlerken Abdullah Durak ile Oğulcan Çağlayan oyuna giren isimler oldular.

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    BİR KÖTÜ HABER DE ANDONE'DEN!

    Galatasaray'da 70. dakikada kaleci Tarık'ın şanssız müdahalesi ile yerde kalan Florin Andone, sakatlanarak sedye ile saha kenarına geldi.

    1. dakikada Galatasaray'da Andone oyundan çıkarken Younes Belhanda oyuna girdi.

    2. dakikada Galatasaray'da Onyekuru'nun yerine Adem Büyük, oyuna dahil oldu.

    3. dakikada Galatasaray'ın Rizespor yarı sahasında baskısını artırdığı bölümde Lemina'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş, üstten dışarı gitti.

    4. dakikada Galatasaray sol kanattan etkili gelirken Saracchi'nin içeri çevirdiği topta Moroziuk, kritik bir müdahale ile tehlikeyi önledi.

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    88 ve 89. dakikalarda sarı kart gören Adem Büyük kırmızı kart ile oyun dışına atıldı.

    Karşılaşmanın sonuna en az 8 dakika ilave edildi.

    Maçın geri kalan kısmında önemli bir pozisyon olmadı ve Rizespor kendi evinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

    ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇ DETAYLARI

    Stat: Çaykur Didi

    Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

    Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Mariano, Donk, Ahmet Çalık, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer, Feghouli, Onyekuru, Falcao

    Çaykur Rizespor'un 11'i: Tarık, Moroziuk, Fernandes, Talbi, Mejnak, Vetrih, Diomande, Tunay, Garmash, Samudio, Skoda

    Goller: Skoda 41', Tunay Torun 53' (RİZESPOR)
    Sarı kartlar: Mejnak 7', Samudio 59' (RİZESPOR), Ryan Donk 61', Adem Büyük 88 (G.SARAY)
    Kırmızı kartlar: Adem Büyük 89' (G.SARAY)

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    Okuyucu Yorumları 8 yorum
    böyle rastlantı olamaz doğranan futbolcular vara giden hakem kart bile çıkarmadı
    yenilmeyi boş verin inşallah muslerada bişey yoktur kalecisiz perişan oluruz
    fenerin uşağı rizespor. sevinin sevinin bu ligden düseceksiniz kaybolup gideceksiniz ligden bakın görün o uşaklık yaptiginiz 7enerbahce kurtaramicak sizi.
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