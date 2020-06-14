ÖZET | Çaykur Rizespor-Galatasaray: 2-0

dakikanın içinde henüz 45. saniyede Çaykur Rizespor, savunmanın arkasına hareketlenen Skoda ile gole yaklaştı. Galatasaray savunmasındaki anlaşmazlığı değerlendirmek isteyen Skoda'nın savunmanın arkasına sarktıktan sonra ceza sahası dışından yaptığı aşırtma vuruş, kaleci Muslera'da kaldı.

Galatasaray’da Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao Teixeira, sakatlığı nedeniyle Çaykur Rizespor müsabakasında görev yapamadı. Yaklaşık 10 gün önce antrenmanda sakatlanan ve sol yan bağlarında ikinci derece hasar tespit edilen 24 yaşındaki stoper, bir süre daha takımdan ayrı kalacak.

Galatasaray, , Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Galatasaray’da Marcao sakatlığından dolayı forma giyemedi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle uzun süre ara verilen ligdeki son maçını 15 Mart’ta Türk Telekom Stadı’ndaki seyircisiz derbide Beşiktaş ile yapan sarı-kırmızılı ekip, 91 gün aradan sonra karşılaşmaya çıktı.

dakikada Ryan Donk'un Rizespor savunması arkasına sarkan Onyekuru'ya attığı uzun topta Moroziuk araya girdi. Ukraynalı oyuncunun kaleye yönelen müdahalesinde kaleci Tarık, topu kontrol etmeyi başardı.

dakikada Çaykur Rizespor, ceza sahası dışı sağ çaprazdan serbest vuruş şansı yakaladı. Melnjak'ın yaptığı vuruş, barajdan geri döndü.

SARI KART | Karşılaşmanın 7. dakikasında Melnjak, savunmadan dönen vuruşu sonrası ikinci şansı ararken Ömer Bayram'a yaptığı müdahale nedeniyle karşılaşmanın ilk sarı kartını gördü.

dakikada Çaykur Rizespor'un soldan gelişen atağında Melnjak'ın sağ ayağına alarak yaptığı orta, Muslera'da kaldı. MUSLERA ŞOKU! Galatasaray'da Fernando Muslera, Skoda'nın karşı karşıya pozisyonunu çıkardıktan sonra yaşanan çarpışma sonrası yerden kalkamadı. Skoda'nın pozisyon içerisinde sol dizi, Muslera'nın sağ ayak bileğine doğru geldi ve 14. dakikada yerde kalan Uruguaylı kaleci için sağlık görevlileri sahaya girdi.

Oyuna devam edemeyeceği belirtilen kaleci için uzun bir tedavi gerçekleştirildi ve Uruguaylı kaleci için 21. dakikada ambulans istendi. Başarılı file bekçisi, 25. dakikada ambulans ile sahayı terk etti.

Oyuna devam edemeyeceği belirtilen kaleci için uzun bir tedavi gerçekleştirildi ve Uruguaylı kaleci için 21. dakikada ambulans istendi. Başarılı file bekçisi, 25. dakikada ambulans ile sahayı terk etti.