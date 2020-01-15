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  4. ÖZET | Çaykur Rizespor - Galatasaray maç sonucu: 1-1

ÖZET | Çaykur Rizespor - Galatasaray maç sonucu: 1-1

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.01.2020 22:26 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Çaykur Rizespor evinde Galatasaray'ı konuk etti. Maçta karşılıklı goller bulan iki takım 1-1 berabere kaldı. Çaykur Rizespor - Galatasaray maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turun ilk maçında Çaykur Rizespor Galatasaray karşı karşıya geldi. Dengeli geçen maçta Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Çaykur Rizespor - Galatasaray maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Çaykur Rizespor'un golünü 38. dakikada Boldrin kaydetti. Galatasaray'ın golü ise 39. dakikada sakatlıktan yeni dönen Emre Akbaba'dan geldi.

Turun rövanş maçı 23 Ocak Perşembe günü saat 20:30'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın pası ile ceza sahası sol çaprazın gerisinde topla buluşan Samudio'nun vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından dışarı çıktı.
  2. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Samudio pasını sol çaprazda bulunan arkadaşı Dario Melnjak'a verdi. Melnjak bekletmeden ortasını altıpas sağ çaprazına doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Boldrin gelişine bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-0
  3. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Feghouli ortasını penaltı noktasının gerisinde doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Emre Akbaba meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇ DETAYLARI

Stat: Çaykur DİDİ
Hakemler: Halis Özkahya, Mustafa Sönmez, İbrahim Bozbey
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Burak, Melnjak, Vetrih, Oğuz Kağan, Garmash, Samudio, Boldrin , Oğulcan
Yedekler: Tarık, Abarhoun, Abdullah, Atakan, Skoda, Emir Han, Diamonde, Orhan, Muhammet, Eren
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Galatasaray: Okan Kocuk, Şener, Donk , Marcao, Linnes, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Feghouli, Emre Akbaba, Falcao
Yedekler: Muslera, Ahmet Yılmaz, Adem, Selçuk, Belhanda, Ferreira, Emin, Taylan, Nagatomo, Emre Mor
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Boldrin (dk. 38) (Çaykur Rizespor), Emre Akbaba (dk. 39) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Marcao (Galatasaray)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
maç rizenin hakkıydı hakem her zamanki gibi fetöcü hainsporu kolladı. Adem büyük denen şeref yoksunu fatih terimden iyi alıyor direktifleri belli. Sahada hep çirkeflik hep.
Hakemler yine iş başında
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