ÖZET | Çaykur Rizespor - Galatasaray maç sonucu: 1-1

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turun ilk maçında Çaykur Rizespor Galatasaray karşı karşıya geldi. Dengeli geçen maçta Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Çaykur Rizespor - Galatasaray maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Çaykur Rizespor'un golünü 38. dakikada Boldrin kaydetti. Galatasaray'ın golü ise 39. dakikada sakatlıktan yeni dönen Emre Akbaba'dan geldi.
Turun rövanş maçı 23 Ocak Perşembe günü saat 20:30'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.
Stat: Çaykur DİDİ
Hakemler: Halis Özkahya, Mustafa Sönmez, İbrahim Bozbey
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Burak, Melnjak, Vetrih, Oğuz Kağan, Garmash, Samudio, Boldrin , Oğulcan
Yedekler: Tarık, Abarhoun, Abdullah, Atakan, Skoda, Emir Han, Diamonde, Orhan, Muhammet, Eren
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Galatasaray: Okan Kocuk, Şener, Donk , Marcao, Linnes, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Feghouli, Emre Akbaba, Falcao
Yedekler: Muslera, Ahmet Yılmaz, Adem, Selçuk, Belhanda, Ferreira, Emin, Taylan, Nagatomo, Emre Mor
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Boldrin (dk. 38) (Çaykur Rizespor), Emre Akbaba (dk. 39) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Marcao (Galatasaray)
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