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  4. ÖZET | Crystal Palace-Arsenal maç sonucu: 1-1

ÖZET | Crystal Palace-Arsenal maç sonucu: 1-1

İNGİLTERE HABERLERİ  | 11.01.2020 18:18 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında milli futbolcumuz Cenk Tosun'un yeni takımı Crystal Palace, sahasında konuk ettiği Arsenal ile 1-1 berabere kaldı. Cenk Tosun 68. dakikada oyuna girdi.

ÖZET | Crystal Palace-Arsenal maç sonucu: 1-1

Selhurst Park'ta oynanan mücadelede Arsenal karşılaşmanın 12. dakikasında Gabonlu golcüsü Patrick Aubameyang'ın golü ile 1-0 öne geçti.

İlk yarıda başka gol çıkmadı ve konuk takım soyunma odasına 1-0 üstün gitti. İkinci yarıda ev sahibi ekip 54. dakikada Jordan Ayew'in attığı gol ile maçtan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

CENK TOSUN 68. DAKİKADA OYUNA GİRDİ

Aubameyang, 67. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakırken, milli futbolcumuz Cenk Tosun 68. dakikada Max Meyer'in yerine oyuna dahil oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Crystal Palace-Arsenal cenk tosun Pierre-Emerick Aubameyang

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