ÖZET | Crystal Palace-Arsenal maç sonucu: 1-1

Selhurst Park'ta oynanan mücadelede Arsenal karşılaşmanın 12. dakikasında Gabonlu golcüsü Patrick Aubameyang'ın golü ile 1-0 öne geçti.
İlk yarıda başka gol çıkmadı ve konuk takım soyunma odasına 1-0 üstün gitti. İkinci yarıda ev sahibi ekip 54. dakikada Jordan Ayew'in attığı gol ile maçtan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
Aubameyang, 67. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakırken, milli futbolcumuz Cenk Tosun 68. dakikada Max Meyer'in yerine oyuna dahil oldu.
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