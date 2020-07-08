ÖZET | Demir Grup Sivasspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0-1

Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor, Yeni Malatyaspor'u konuk etti.İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta konuk ekip 68. dakikada Acquah'ın golüyle öne geçti.Kalan sürede başka gol olmazken mücadeleyi Hikmet Karaman'ın öğrencileri kazandı.

MAÇ BAŞLADI

11'inci dakikada Fatih'in pasında topla buluşan Mert Hakan ceza alanı dışından şutunu çekti, Farnolle üstüne gelen topu kornere çeldi.

14'üncü dakikada sağ kanattan Gökhan'ın içeriye kestiği topa uygun durumda Robin Yalçın vurdu. Yan direğe çarpan top auta gitti.

20'nci dakikada sağ kanattan Chebake'nin ceza sahasına ortaladığı topu kontrol eden Robin Yalçın bir kez daha şutunu çekti, kaleci Samassa iki hamlede topu kontrol etti.

34'üncü dakikada sağ kanatta Mert Hakan'ın ara pasında Yatabare topla buluştu. Yerden vuruşunda kaleci Farnolle'den seken topu Emre ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesi ile gol geçerli sayılmadı.

41'inci dakikada soldan Uğur'un pasını göğsüyle kontrol eden Emre, sol ayağı ile kaleyi denedi, top üstten auta gitti.

54'üncü dakikada Erdoğan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ön direkte Yatabare uçarak kafa vuruşunu yaptı, top yan direğe çarparak auta gitti.

61'inci dakikada sağdan Goiano ortaladı, Fernando yakın mesafeden kafa vuruşunu yaptı, top auta gitti. Yardımcı hakem pozisyonda ofsayt bayrağı kaldırdı.