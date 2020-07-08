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ÖZET | Demir Grup Sivasspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0-1

SİVASSPOR HABERLERİ  | 08.07.2020 20:49 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 31. haftasında Sivaspor sahasında küme düşme hattındaki BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Kötü gidişe dur diyemeyen Yiğidolar, 54 puanda kaldı. Yeni Malatyaspor 32 puana yükseldi.

ÖZET | Demir Grup Sivasspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0-1

Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor, Yeni Malatyaspor'u konuk etti.İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta konuk ekip 68. dakikada Acquah'ın golüyle öne geçti.Kalan sürede başka gol olmazken mücadeleyi Hikmet Karaman'ın öğrencileri kazandı.

MAÇ BAŞLADI

11'inci dakikada Fatih'in pasında topla buluşan Mert Hakan ceza alanı dışından şutunu çekti, Farnolle üstüne gelen topu kornere çeldi.
14'üncü dakikada sağ kanattan Gökhan'ın içeriye kestiği topa uygun durumda Robin Yalçın vurdu. Yan direğe çarpan top auta gitti.

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20'nci dakikada sağ kanattan Chebake'nin ceza sahasına ortaladığı topu kontrol eden Robin Yalçın bir kez daha şutunu çekti, kaleci Samassa iki hamlede topu kontrol etti.
34'üncü dakikada sağ kanatta Mert Hakan'ın ara pasında Yatabare topla buluştu. Yerden vuruşunda kaleci Farnolle'den seken topu Emre ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesi ile gol geçerli sayılmadı.

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41'inci dakikada soldan Uğur'un pasını göğsüyle kontrol eden Emre, sol ayağı ile kaleyi denedi, top üstten auta gitti.
54'üncü dakikada Erdoğan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ön direkte Yatabare uçarak kafa vuruşunu yaptı, top yan direğe çarparak auta gitti.
61'inci dakikada sağdan Goiano ortaladı, Fernando yakın mesafeden kafa vuruşunu yaptı, top auta gitti. Yardımcı hakem pozisyonda ofsayt bayrağı kaldırdı.

67'nci dakikada Umut Bulut'un bıraktığı topu kontrol eden Gökhan Töre rakibinden sıyrılıp kaleyi denedi, top üstten auta gitti.
68'inci dakikada orta alanda yaşanan büyük boşlukta topu önünde bulan Acquah, uzak mesafeden yerden sert vurdu, top köşeden ağlarla buluştu: 0-1.
82'nci dakikada soldan Mert Hakan'ın kullandığı serbest vuruşta ceza alanında yaşanan karambolde Yatabare'nin vuruşu direkten döndü.

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89'uncu dakikada Emre'nin ortaladığı topu arka direkte Yasin kontrol etti, sert vurdu üstten auta gitti.
Karşılaşma konuk ekip BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

SİVASSPOR-MALATYASPOR MAÇ DETAYLARI

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezartam, Serkan Çimen

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Cofie, Fatih Aksoy, Mert Hakan, Erdoğan, Emre Kılınç, Yatabare

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Acquah, Gökhan Töre, Donald, Murat Yıldırım, Robin Yalçın, Umut Bulut

GOL: Dk. 68 Acquah (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Yatabare (Demir Grup Sivasspor) - Hadebe, Farnolle, Mustafa Akbaş (Yedek kulübesinde) (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Şampiyon 35,6, ikinci 28,5, üçüncü 21,4, dördüncü 14,3 milyon TL alacak. Şampiyon 35,6, ikinci 28,5, üçüncü 21,4, dördüncü 14,3 milyon TL alacak. yazık gidiyor habireee puan neysede.....Şampiyon 35,6, ikinci 28,5, üçüncü 21,4, dördüncü 14,3 milyon TL alacak.
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