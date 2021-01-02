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ÖZET | Sivasspor - Denizlispor maç sonucu: 2-2

FUTBOL HABERLERİ  | 02.01.2021 16:36 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Denizlispor 2-2 berabere kaldı. Denizlispor, uzatma dakikalarında bulduğu golle 1 puanı kurtardı. Sivasspor'un golleri Gradel penaltıdan ve Fajr'den gelirken, Denizlispor'un gollerini Rodallega ve Mesanovic kaydetti.

ÖZET | Sivasspor - Denizlispor maç sonucu: 2-2

Süper Lig'de 16. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Konuk ekip Yukatel Denizlispor'un ilk golünü 17. dakikada Hugol Rodallega kaydetti. Demir Grup Sivasspor'un golleri 26. dakikada Max Gradel (penaltı) ve 45+1. dakikada Faycal Fajr'dan geldi. Yukatel Denizlispor'un beraberlik golünü 90+2. dakikada Muris Mesanovic attı.

Bu beraberliğin ardından ardından Demir Grup Sivasspor 18, Yukatel Denizlispor ise 13 puana ulaştı. Süper Lig'de salı günü Demir Grup Sivasspor, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak.

RODALLEGA'NIN DURUMU İYİ

Sivasspor maçında Appindangoye ile çarpışarak kaşında açılma olan ve hastaneye kaldırılan Hugo Rodallega’nın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Medicana Sivas Hastanesi'nden yapılan açıklamada ise, "Futbolcunun kaşı açılmış durumda. Şu an tomografide genel durumu iyi. Futbolcunun bilinci açık olup kaşına sütür atılacaktır. Tomografi sonucuna göre futbolcu taburcu olacak" denildi.

DEMİR GRUP SİVASSPOR - YUKATEL DENİZLİSPOR

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Abdullah Bora Özkara xx, Mustafa Sönmez xx

DG Sivasspor: Ali xx, Appindangoye xx, Caner xx, Goiano xx (Cofie dk. 57 xx), Uğur xx, Robin xx, Erdoğan xx (Yasin dk. 74 xx), Claudemir xx, Fajr xx, Gradel xx, Yatabare xx (Kone dk. 87 ?)
Yedekler: Muammer, Garcia, Camara, Kubilay, Ninga, Ziya, Kayode
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Y. Denizlispor: Pantilimon xx, Fabiano xx, Lopes xx (Dossevi dk. 68 xx), Bergdich xx, Mustafa xx (Muhammet dk. 28 xx), Bakalorz xx (Özer dk. 46 xx), Murawski xx, Mesanovic xx, Recep xx, Sagal xx, Rodallega xx (Sacko dk. 67 xx)
Yedekler: Hüseyin, Abdullah, Mert, Alihan, Muhammed
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Goller: Gradel (dk. 26 pen.), Fajr (dk. 45+1) (DG Sivasspor), Rodallega (dk. 17), Mesanovic (dk. 90+3) (Y.
Denizlispor)
Sarı kartlar: Cofie (DG Sivasspor), Mesanovic, Murawski, Bergdich (Y. Denizlispor)


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