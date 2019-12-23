ÖZET | Denizlispor 1-5 Alanyaspor maç sonucu

Süper Lig’in 16. haftasında Denizlispor, sahasında karşılaştığı Alanyaspor’a 5-1 mağlup oldu. Denizlispor - Alanyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 35. ve 42. dakikalarda Welinton, 43. dakikada Djalma, 78. dakikada Papiss Cisse ve 88. dakikada Onur Bulut kaydetti. Denizlispor'un tek golünü ise 83. dakikada Estupinan attı.
Ligde 2 maç sonra kazanan Alanyaspor, bu galibiyetle puanını 26'ya yükseltti ve 6. sıraya çıktı. Süper Lig'deki 4 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Denizlispor ise 21 puanda kaldı ve 11. sırada yer aldı.
Alanyaspor, gelecek hafta Konyaspor'u konuk edecek. Denizlispor ise Ankaragücü deplasmanında puan arayacak.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Metin, Yusuf Bozdoğan
Denizlispor: Stackhowiak , Lopes , Rodallega, Murawski, Sacko (Mehmet Akyüz dk. 73), Oğuz Yılmaz, Estupinan, Sapunaru, Zaki Yavru, Barrow, Sackey (Aissati dk. 46)
Yedekler: Tolgahan Acar, Kadir Kurt, Mbamba, Sedat Şahintürk, Recep Niyaz, Burak Çalık, Emre Sağlık, Olcay Şahan
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Alanyaspor: Marafona, Ceyhun Gülselam (Musa Çağıran dk. 76), Efecan Karaca, Salih Uçan (Onur Bulut dk. 84), Fernandes (Cisse dk. 68), Anastasios Bakasetas, Baiano, Nsakala, Welinton Silva, Campos, Steven Caulker
Yedekler: Haydar Yılmaz, Eray Birniçan, Kaan Kanak, Umut Güneş, Georgios Tzavellas, Veysel Ünal, Hamza Özdemir
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Estupinan (dk. 83) (Denizlispor), Welinton Silva (dk. 36 ve 42), Campos (dk. 43.), Cisse (dk. 78), Onur Bulut (dk. 86) (Alanyaspor)
Sarı Kartlar: Lopes (Denizlispor), Ceyhun Gülselam, Nsakala (Alanyaspor)
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