ÖZET | Denizlispor 1-5 Alanyaspor maç sonucu

Süper Lig’in 16. haftasında Denizlispor, sahasında karşılaştığı Alanyaspor’a 5-1 mağlup oldu. Denizlispor - Alanyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 35. ve 42. dakikalarda Welinton, 43. dakikada Djalma, 78. dakikada Papiss Cisse ve 88. dakikada Onur Bulut kaydetti. Denizlispor'un tek golünü ise 83. dakikada Estupinan attı.

Ligde 2 maç sonra kazanan Alanyaspor, bu galibiyetle puanını 26'ya yükseltti ve 6. sıraya çıktı. Süper Lig'deki 4 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Denizlispor ise 21 puanda kaldı ve 11. sırada yer aldı.

Alanyaspor, gelecek hafta Konyaspor'u konuk edecek. Denizlispor ise Ankaragücü deplasmanında puan arayacak.

DENİZLİSPOR - ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ

dakikada orta sahadan hızlı çıkan Alanyaspor’da Baian’nun gönderdiği derinlemesine pasla buluşan Campos’un yerden doğrudan kaleye gönderdiği top kaleci Stackhowiak’ın müdahalesi ile kornere gitti. dakikada Barrow’un yerden ortasında ceza alanı içerisinde Rodallega topa ıska geçtikten sonra Sacko’ya pas verdi. Sacko’nun sert şutu savunmadan döndü. dakikada Zeki Yavru’nun kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Sapunaru’nun kafa vuruşunu kaleci Marafona son anda kornere çeldi. dakikada Alanyaspor’da kazanılan kornerde topun başına geçen Salih Uçan’ın ceza alanına yaptığı ortaya yükselen Welinton Silva’nın kafa şutu kalecinin yanında ağlara gitti. 0-1 dakikada Fernandes’in korner çizgisi üzerinden yaptığı ortada müsait pozisyonda topla buluşan Welinton Silva kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 0-2 dakikada Baiano’nun sağ çaprazdan havadan yaptığı ortaya yükselen Campos yaptığı düzgün vuruşu ile farkı üçe çıkardı. 0-3 dakikada Murawski’nin, rakip ceza sahasının hemen dışından çektiği sert şutu, kaleci Marafona kurtardı. dakikada ceza alanı girişinde elle oynamadan kaynaklanan serbest vuruşta topun başına geçen Rodallega’nın sert şutu barajdan döndü. dakikada Anastasios Bakasetas’ı ceza yayı üzerinden doğrudan kaleye gönderdiği topu kaleci Stackhowiak son anda kornere çeldi. dakikada Musa Çağıran’ın orta sahadan rakip ceza alanına yaptığı ortada rakibini geçen Cisse gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-4 dakikada Alanyaspor’da sahneye çıkan bu defa Onur Bulut oldu. Efecan’ın pası ile ceza alanı içinde buluşan Onur Bulut düzgün bir vuruşla golünü attı. Yan hakemin ofsayt bayrağını gören hakem Hüseyin Göçek golü iptal etti. Sonrasında itirazlar üzerine VAR’a giden Göçek, golü verdi. 1-5

DENİZLİSPOR - ALANYASPOR MAÇ DETAYLARI

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Metin, Yusuf Bozdoğan

Denizlispor: Stackhowiak , Lopes , Rodallega, Murawski, Sacko (Mehmet Akyüz dk. 73), Oğuz Yılmaz, Estupinan, Sapunaru, Zaki Yavru, Barrow, Sackey (Aissati dk. 46)

Yedekler: Tolgahan Acar, Kadir Kurt, Mbamba, Sedat Şahintürk, Recep Niyaz, Burak Çalık, Emre Sağlık, Olcay Şahan

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek