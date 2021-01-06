ÖZET | Denizlispor - Kayserispor maç sonucu: 0-1

Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde Denizlispor ile Kayserispor kozlarını paylaştı. Zorlu mücadelede Kayserispor, 21. dakikada Pedro Henrique'nin golüyle 1-0 kazanarak, Süper Lig'de 11 hafta sonra galibiyet aldı. Bu sonuçla Kayserispor puanını 13'e çıkararak Denizlispor'a yetişti. Ligin bir sonraki haftasında Denizlispor, Rizespor deplasmanına gidecek. Kayserispor sahasında Malatyaspor'u konuk edecek.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Ali Şansalan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Murat Altan xx,
Y. Denizlispor: Pantilimon xx, Bergdich xx, Muhammet Özkal xx, Leismann xx, Lopes x, Sagal xx, Recep Niyaz xxx, Bakalorz xx (Sacko dk. 72 x), Özer xx (Dossevi dk. 46 x), Mesanovic xx, Rodallega xxx
Yedekler: Hüseyin, Cenk, Mert, Alihan, Burak, Muhammed Eren Kıryolcu
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Kayserispor: Doğan Alemdar xx, Behiç xx, Kolovetsios xx, Sapunaru xx, Kvrzic xx, Campanharo xx, Ackah xx, Henrique xx (İlhan Parlak dk. 90 ?), Avramovski xx (Fernandes dk. 75 x), Lennon xx (Nurettin dk. 90 ?), Alibec xx (Kanga dk. 82 ?)
Yedekler: İsmail, Oğuzhan, Tusungama, Muğdat, Emre, İlhan Depe
Teknik Direktör: Alper Kelkikli
Goller: Henrique (dk. 21) (Kayserispor)
Sarı Kartlar: Alibec, Henrique, Ackah, Avramovski, Doğan Alemdar, Nurettin (Kayserispor), Muhammet Özkal, Leismann (Denizlispor)
KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA
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