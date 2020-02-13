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ÖZET | Dijon 1-6 PSG (Fransa Kupası)

FRANSA HABERLERİ  | 13.02.2020 12:24 | Son Güncelleme

Paris Saint-Germain, Fransa Kupası çeyrek finalinde Dijon'u 6-1 yendi ve adını bir üst tura yazdırdı.

ÖZET | Dijon 1-6 PSG (Fransa Kupası)

Fransa Kupası çeyrek finalinde Paris Saint-Germain, deplasmanda Dijon ile karşı karşıya geldi. Gaston Gerard Stadı'nda oynanan mücadeleyi PSG 6-1'lik skorla kazandı ve yarı finale yükseldi.

PSG'ye turu getiren golleri Kylian Mbappe, Thiago Silva, Sarabia (2) ve Lautoa (k.k) ile Coulibaly (k.k) kaydetti. Dijon'un maçtaki tek golünü ise 13. dakikada Chouiar attı. PSG'nin yarı finaldeki rakibi, kura çekimi sonrasında belli olacak.


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paris saint germain dijon fransa kupası

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