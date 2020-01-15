ÖZET | Erzurumspor 3-2 Beşiktaş maç sonucu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Erzurumspor Beşiktaş karşı karşıya geldi. Erzurumspor maçın başında Hasan Ayaroğlu'nun ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Golün ardından maça ağırlığını koyan Beşiktaş, 35. dakikada N'Koudou'nun penaltıdan kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi. Karşılıklı ataklarla devam eden mücadelede eşitliği 67. dakikada Oltan Karakullukçu attığı kafa golüyle bozdu ve durumu 2-1'e getirdi. Maçın son anlarında serbest vuruş kazanan Beşiktaş'ta Caner Erkin takımına beraberliği getiren golü kaydetti. Bu golün hemen ardından Erzurumspor penaltı kazandı ve İbrahim Akdağ skoru 3-2'ye getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu da tayin etti ve Erzurumspor, Beşiktaş'ı 3-2'lik skorla mağlup etti.. Erzurumspor - Beşiktaş maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Mücadelenin rövanşı, 22 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta oynanacak.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece olduğu kentte taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Kentin yanı sıra çevre illerden çok sayıda Beşiktaş taraftarı, kupa maçında, sahada kendilerine ayrılan bölümde maçı izledi. Ev sahibi ekibin taraftarları ise kendilerine ayrılan tribünü büyük oranda doldurup, İbrahim Erkal şarkılarıyla takımlarını destekledi. Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcular "Şükür kavuşturana dadaşım" pankartıyla sahaya çıktı.