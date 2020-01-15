ÖZET | Erzurumspor 3-2 Beşiktaş maç sonucu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Erzurumspor Beşiktaş karşı karşıya geldi. Erzurumspor maçın başında Hasan Ayaroğlu'nun ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Golün ardından maça ağırlığını koyan Beşiktaş, 35. dakikada N'Koudou'nun penaltıdan kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi. Karşılıklı ataklarla devam eden mücadelede eşitliği 67. dakikada Oltan Karakullukçu attığı kafa golüyle bozdu ve durumu 2-1'e getirdi. Maçın son anlarında serbest vuruş kazanan Beşiktaş'ta Caner Erkin takımına beraberliği getiren golü kaydetti. Bu golün hemen ardından Erzurumspor penaltı kazandı ve İbrahim Akdağ skoru 3-2'ye getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu da tayin etti ve Erzurumspor, Beşiktaş'ı 3-2'lik skorla mağlup etti.. Erzurumspor - Beşiktaş maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Mücadelenin rövanşı, 22 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta oynanacak.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece olduğu kentte taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Kentin yanı sıra çevre illerden çok sayıda Beşiktaş taraftarı, kupa maçında, sahada kendilerine ayrılan bölümde maçı izledi. Ev sahibi ekibin taraftarları ise kendilerine ayrılan tribünü büyük oranda doldurup, İbrahim Erkal şarkılarıyla takımlarını destekledi. Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcular "Şükür kavuşturana dadaşım" pankartıyla sahaya çıktı.
Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısına Karius, Ruiz, Umut Nayir, Oğuzhan Özyakup, Elneny, N'Koudou, Necip Uysal, Rebocho, Vida, Caner Erkin ve Diaby 11'i ile çıktı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ilk 11'inde ise Kayacan Erdoğan, Merthan Açıl, Batuhan Artarslan, Hasan Ayaroğlu, İbrahim Akdağ, Hamroun, Ba, Emre Gültekin, Osman Çelik, Rashad, Oltan Karakullukçu yer aldı.
5. dakikada sol taraftan Hasan’ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Oltan’ın şutu kalecide kaldı.
12. dakikada sol taraftan Hamroun’un kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken top ceza sahası dışındaki Hasan’ın önünde kaldı. Hasan’ın sert şutu önce Necip’in kafasına ardından üst direğe vurarak filelerle buluştu. 1-0
20.dakikada sol taraftan N’Koudou’nun ortasında kaleci Kayacan’ın sektirdiği top Diaby’nin önünde kaldı. Topu iyi kontrol edemeyen bu futbolcunun şutu üstten dışarı çıktı.
21. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Hamroun plase bir vuruş yaptı. Topu kaleci Karius dışarı çeldi.
25. dakikada sağ taraftan Umut ortaladı müsait pozisyondaki Oğuzhan yakın mesafeden topu ıskaladı.
28. dakikada sağ taraftan şık çalımlarla ilerleyen Diaby ceza sahası içerisinde ki Umut’a pas verdi. Umut’un sert şutunu kaleci Kayacan güçlükle dışarı çeldi.
33. dakikada N’Koudou çalımlarla ilerleyerek kaleci ile karşı kaşıya kaldığı anda Osman Çelik tarafından ceza sahası içerisinde indirildi. Müsabakanın hakemi bu pozisyona penaltı kararı verdi.
35. dakikada penaltı atışını kullanan N’Koudou meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1
39. dakikada Oltan’ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Hamroun yakın mesafeden sert vurdu. Karius’un güçlükle çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.
45+1. dakikada kullanılan serbest vuruşta Caner direk kaleye vurdu kaleci Kayacan bu topu güçlükle dışarı çeldi.
48. dakikada sağ taraftan Ba’nın yaptığı ortada Hasan’ın kafa vuruşu kalecide kaldı.
61. dakikada sol tarafta topla buluşan Diaby sert vuruşunda kaleciden seken top Umut’un önünde kaldı. Müsait pozisyondaki Umut’un şutu yandan dışarı çıktı.
67. dakikada sol kanattan Hasan'ın ortasında ceza sahası içerisinde iyi yükselen Oltan kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu. 2-1
88. dakikada ceza sahasının hemen dışından kullanılan serbest atışta Caner'in direkt kaleye gönderdiği top kaleci Kayacan’ın sol tarafından ağlara gitti. 2-2
90. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası dışında topla buluşan Mücahit’in sert vurduğu top Ruiz’in eline çarptı. Hakem bu pozisyona penaltı kararı verdi.
90+1. dakikada penaltı atışını kullanan İbrahim Karius’un sağından meşin yuvarlığı ağlara yolladı.. 3-2
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Koray Gençerler, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Kısal
BB Erzurumspor: Kayacan, Mahamadou Ba, Merthan, Osman, Hasan Ayaroğlu, Batuhan Aratarslan, İbrahim, Emre, Hamroun, Rashad Muhammed, Oltan
Yedekler: Batuhan, Aykut, Mücahit, Hamza, Emrah, Serdar, Pote
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Beşiktaş: Karius, Rebocho, Ruiz, Vida, Caner, Elneny, Necip, Oğuzhan, N’Koudou, Diaby, Umut
Yedekler: Utku, Roco, Rıdvan, Boyd, Kartal, Güven, İlkay
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Gol: Hasan (dk.12) (BB Erzurumspor), N’Koudou (dk.35) ( Beşiktaş )
Sarı Kart: Osman ( BB Erzurumspor), Caner ( Beşiktaş )
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