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ÖZET | Erzurumspor-Trabzonspor maç sonucu: 1-4

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 13.02.2020 18:53 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Erzurumspor'u deplasmanda Guilherme (2), Abdulkadir Parmak ve Safa Kınalı'nın golleriyle 4-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Erzurumspor'un tek golünü Hasan Ayaroğlu kaydetti. Trabzonspor sahasındaki ilk maçı da 5-0'lık skorla kazanmıştı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Erzurumspor-Trabzonspor karşılaşması oynandı. İlk maçı 5-0 kazanan Trabzonspor, bu maçta birçok as oyuncusunu oynatmadı.

Maça hızlı başlayan Trabzonspor, 9. dakikada Guilherme'nin golüyle 1-0 öne geçti. 17'de Hasan Ayaroğlu durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

GUILHERME YİNE SAHNEDE

Trabzonspor ikinci yarıya da hızlı başladı. 46'da Guilherme bir kez daha sahneye çıktı ve takımını yeniden öne geçirdi: 1-2.

68'de Abdulkadir Parmak ve 83. dakikada Safa Kınalı ile 2 gol daha bulan Trabzonspor sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla Trabzonspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor'un ardından yarı finale yükselen bir diğer takım oldu.

Erzurumspor - Trabzonspor

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Erzurumspor Guilherme Abdülkadir Parmak Safa Kınalı

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