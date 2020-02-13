ÖZET | Erzurumspor-Trabzonspor maç sonucu: 1-4

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Erzurumspor-Trabzonspor karşılaşması oynandı. İlk maçı 5-0 kazanan Trabzonspor, bu maçta birçok as oyuncusunu oynatmadı.
Maça hızlı başlayan Trabzonspor, 9. dakikada Guilherme'nin golüyle 1-0 öne geçti. 17'de Hasan Ayaroğlu durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
Trabzonspor ikinci yarıya da hızlı başladı. 46'da Guilherme bir kez daha sahneye çıktı ve takımını yeniden öne geçirdi: 1-2.
68'de Abdulkadir Parmak ve 83. dakikada Safa Kınalı ile 2 gol daha bulan Trabzonspor sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.
Bu sonuçla Trabzonspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor'un ardından yarı finale yükselen bir diğer takım oldu.
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